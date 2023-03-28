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桃機推出首款專屬桌遊「機場CEO」 體驗航空產業幕後運作實境

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司致贈自行開發的桌遊「機場CEO」予開南大學空運管理系，讓學生們更加了解航空產業，由系主任孫國勛（右）代表接受。圖／機場公司提供
機場公司致贈自行開發的桌遊「機場CEO」予開南大學空運管理系，讓學生們更加了解航空產業，由系主任孫國勛（右）代表接受。圖／機場公司提供

為讓國人更加了解桃園機場，機場公司首度推出以桃園機場營運為主題的桌遊─「機場CEO」，今天（28日）前進開南大學舉辦「機場CEO實境大挑戰」活動。機場公司表示，設計桌遊是為了讓大眾了解機場順利運作背後各單位的付出；也透過校園活動「學用合一」，為進入航空產業做準備，後續將結合空運相關科系、機場周邊學校與機場駐站單位員工進行推廣，以寓教於樂方式，一窺桃園機場運作與公司治理及永續發展目標。

機場公司表示，桃園機場是國家的門戶、我國最重要的民用機場，每日有來自世界各地航班起飛、降落，疫情前（2019年）旅客量有近5,000萬人次，2020年國際航空貨運量更排名全球第4。要做到安全、效率與友善，對機場管理階層和每名員工都是挑戰，平時旅客只會出入境「經過」機場，或到觀景台欣賞飛機起降，但在平順運作的背後，面臨的挑戰及突發狀況不勝枚舉，必須靠駐站超過230多個公民營單位、超過3萬名工作人員的努力付出才能達成。

機場公司經過近一年的設計與開發將機場實際營運狀況納入桌遊中，期望讓學生們更加了解航空產業、民眾更加認識桃園機場，增進與學校及社會的互動，善盡企業社會責任。

「機場CEO實境大挑戰」系列活動今日於開南大學舉辦首場挑戰賽，共有80餘位空運管理系同學參與。系主任孫國勛表示，該系以「學用合一」為目標，同學們透過桌遊的方式可迅速且真實地了解機場公司的日常營運，將課堂上所學理論結合業界實務經驗，也有助及早進行職涯規劃。

過程中，學生們針對各種狀況，思考該以那些單位進行處理，整個過程處於既緊張又刺激的狀態。今日開南大學場次結束後，機場公司後續將前往竹圍國中、大園國中、大園高中及大興高中等校繼續進行推廣。

「機場CEO」桌遊以機場公司各部門業務及各種營運突發狀況為背景，玩家在遊戲中將面臨航廈工程、新航空公司進駐、跑道巡查、和旅客身體不適等24種狀況，此時需了解任務的關鍵所在，思考狀況與應對部門，才能調度員工至正確單位完成任務。每完成一項任務可獲得固定分數，另外還有秘密任務ESG（環境、社會、公司治理）可以大加分，最後以分數多寡決定勝負。

「機場CEO實境大挑戰」系列活動除前進校園之外，機場公司未來將舉辦一般民眾及機場駐站員工挑戰賽，希望透過桌遊的形式，讓有興趣的學生、員工與民眾可更加熟悉桃園機場，報名參賽者除可獲得桌遊一份外，優勝者另有獎金鼓勵，活動詳情請鎖定桃園機場臉書粉絲團。

機場公司為推廣「機場CEO」桌遊，舉辦「機場CEO實境大挑戰」系列活動。首場挑戰賽今天於開南大學舉辦，共有80餘位空運管理系同學參與。圖／機場公司提供
機場公司為推廣「機場CEO」桌遊，舉辦「機場CEO實境大挑戰」系列活動。首場挑戰賽今天於開南大學舉辦，共有80餘位空運管理系同學參與。圖／機場公司提供
開南大學空運管理系的同學們透過「機場CEO」桌遊，以有趣且擬真的方式了解機場公司日常營運。圖／機場公司提供
開南大學空運管理系的同學們透過「機場CEO」桌遊，以有趣且擬真的方式了解機場公司日常營運。圖／機場公司提供
為讓國人更加了解桃園機場，機場公司開發首款以桃園機場營運為主題的桌遊─「機場CEO」。圖／機場公司提供
為讓國人更加了解桃園機場，機場公司開發首款以桃園機場營運為主題的桌遊─「機場CEO」。圖／機場公司提供

桃園機場 桌遊

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