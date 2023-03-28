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壯大輻射檢測能量 太空中心攜手產官學助攻太空產業鏈

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國家太空中心擴大籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，提供太空元件輻射驗測一站式服務，今天號召聯盟夥伴簽署新約。記者郭政芬／攝影
國家太空中心擴大籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，提供太空元件輻射驗測一站式服務，今天號召聯盟夥伴簽署新約。記者郭政芬／攝影

為了推動台灣進軍國際太空產業鍊，國家太空中心擴大籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，提供太空元件輻射驗測一站式服務，今天號召聯盟夥伴簽署新約，加上台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）加入，10位成員攜手壯大太空電子元件輻射驗測能量。

這次結盟的十個機構單位涵蓋產官學研界，今日出席聯盟代表包括：國家太空中心（TASA）主任吳宗信、原能會核研所所長陳長盈、台大癌醫中心分院院長楊志新、林口長庚醫院副院長邱政洵 、長庚大學研發長崔博翔、台北榮總副院長李偉強、清大原子科學技術發展中心主任葉宗洸、中研院物理所所長張嘉升、宜特科技董事長余維斌、台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁郭耀文。

吳宗信指出，太空輻射環境主要包含電子、質子與重粒子，在低地球軌道輻射環境，以質子為主，大約占95%。台灣太空輻射環境驗測聯盟所提供的輻射測試能量，可涵蓋低軌輻射對電子零組件的各種效應。

吳宗信表示，以往要送到美國單位檢測，費用高、時間長，這次國家太空中心將擔任驗測量能盤點的角色，擔任與政府的溝通橋樑，建構良好的產業環境，對於台灣要進入到全世界的供應鏈，扮演重要的角色。

吳宗信說，聯盟自2020年成軍，雖受疫情影響，但三年來累積服務案件仍達248次，且隨著越來越多國內廠商進入產業鏈，預期需求再提升。

太空中心今年改制為行政法人，中心指出，太空輻射環境主要包含電子、質子與重粒子，在低地球軌道輻射環境，以質子為主，大約占95%。台灣太空輻射環境驗測聯盟所提供的輻射測試能量，可涵蓋低軌輻射對電子零組件的各種效應。

聯盟自2020年成軍，雖受疫情影響，但三年來累積服務案件仍達248次，且隨著越來越多國內廠商進入產業鏈，預期需求再提升。因此國家太空中心也將擔任驗測量能盤點的角色，擔任與政府的溝通橋樑，建構良好的產業環境。

太空 輻射

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