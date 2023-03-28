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新建嘉義車站2025完工 北回歸線站夜間化身光盒地標

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
嘉北車站為地面3層高架車站，最上層為月台層，第二層為車站大廳，地面層為進站及商業空間。圖／交通部提供
嘉北車站為地面3層高架車站，最上層為月台層，第二層為車站大廳，地面層為進站及商業空間。圖／交通部提供

嘉義鐵路高架化預計2025年完工，涵蓋嘉義、嘉北及北回歸線等3座車站。其中，主站嘉義站將結合地方特色，打造阿里山意象，嘉義舊站、森鐵月台等都將保留，成新舊共融新地標，新站核心構築雲嘉地區交通轉運樞紐；北回歸線站則主打「日光車站」，白天陽光灑落，晚上化身「光盒地標」，目標是成區域漫遊的最佳出發位置。

據交通部鐵道局規畫，計畫經費耗資238.98億元，工程路線全長約10.9公里，高架段約7.9公里、包含嘉義、嘉北及北回歸線等3座車站。

嘉義車站為台灣鐵路管理局縱貫線南段、林務局阿里山林業鐵路阿里山線的鐵路車站，早期亦為台灣糖業鐵路北港線（原稱嘉義線）、朴子線的嘉義站，為台灣第一座三鐵共站的車站，也是嘉義市區鐵路高架化計畫最核心一環。

鐵道局第一工務段段長劉中仁表示，維持鐵路正常營運，嘉義計畫施工期間，今年12月25日完成嘉義車站站區路線切換後，新設客車留置線已配合啟用，提供列車營運調度、停放，原有客車留置線則功成身退，後續將陸續拆除騰空，全面推展新建嘉義車站工程。

劉中仁指出，新建嘉義車站以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材充分展現出阿里山的意象。車站主體結構為地下2層地上4層的綠建築，站內共設置6部電梯及10部電扶梯，可讓行動不便或攜帶大件行李的旅客可以暢行無阻，另設有汽車269席及機車608席停車席位方便民眾停車。

根據鐵道局規畫，車站完成後，以新站為核心，整合嘉義舊站（站前廣場）、森鐵月台、鐵道藝術村及周邊交通轉乘設施，提升大車站區商業機能，改善生活環境，結合公共運輸系統，形成雲嘉地區交通轉運樞紐，吸引觀光產業進駐，促進區域發展。

新建嘉北車站為地面3層高架車站，最上層為月台層，第二層為車站大廳，地面層為進站及商業空間，於第二層預留天橋銜接周邊公園、商業及醫院建築設施，促進產業、醫療、交通轉運及商業等都市發展。

劉中仁說，北回歸線站為平面車站，以「日光」為意象出發，設計玻璃站體使白天日光自然灑落；夜間則可化為光盒地標，塑造日光車站的特色。站體跨越軌道的跨站房設施可連通嘉義縣科學教育中心的北回一館（太陽館）及二館（太空教育館），並與嘉油鐵馬道串連週邊資源，使車站成本區域漫遊系統的最佳出發點。

劉中仁說，嘉義計畫完工後，消除平面鐵道隔閡、改善交通，帶動地方發展，期待未來讓「車站區、路廊沿線」成嘉義再發展的巨大引擎，驅動東、西區的發展動能，翻轉城市面貌，使車站成嘉義新地標。

嘉義車站打造阿里山意象，新舊共融，構築雲嘉地區交通轉運樞紐。圖／交通部提供
嘉義車站打造阿里山意象，新舊共融，構築雲嘉地區交通轉運樞紐。圖／交通部提供
北回歸線站以「日光」為意象，白天日光自然灑落，夜間化為光盒地標。圖／交通部提供
北回歸線站以「日光」為意象，白天日光自然灑落，夜間化為光盒地標。圖／交通部提供

嘉義 鐵道 阿里山

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