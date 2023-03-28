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清明連假天氣一次看！鋒面這日通過轉涼 兩地區留意降雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用。圖／記者潘俊宏 攝影
清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用。圖／記者潘俊宏 攝影

中央氣象局最新預報指出，明天北部、東半部地區仍要留意局部短暫雨，明晚到後天相對潮濕；清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用。近日氣溫大致舒適到溫暖，僅北台灣周四稍涼。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天白天東北季風減弱，仍有點水氣，北部、東半部地區要留意局部短暫雨，其他地方大致多雲到晴，可看到陽光露臉，不過中午過後的中部地區，有零星降雨的可能。

他說，明晚開始，天氣變化較大，鋒面通過，加上東北季風又再增強；從明晚到後天，是本周相對潮濕的時間點。北部、東北部會有不定時短暫陣雨，且降雨時間稍微較長，雨區也可能會稍微較廣，中部、花東大致是局部短暫陣雨，南部則是多雲天氣。

趙竑說，從周四3月30日到4月2日，期間會有華南雲雨區東移，北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，中部地區也有零星飄雨可能，南部一樣是多雲天氣。

到了4月3日、4日後，環境轉為東風到南風，東半部地區可能有短暫陣雨，其他地方則是多雲到晴，不過仍要留意中午過後，中部以北山區可能有局部短暫陣雨。

中央氣象局最新預報指出，明晚到後天相對潮濕；清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用。圖／取自中央氣象局「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁
中央氣象局最新預報指出，明晚到後天相對潮濕；清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用。圖／取自中央氣象局「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁

東北季風 氣象局 連假

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