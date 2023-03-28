清明連假天氣一次看！鋒面這日通過轉涼 兩地區留意降雨

中央氣象局最新預報指出，明天北部、東半部地區仍要留意局部短暫雨，明晚到後天相對潮濕；清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用。近日氣溫大致舒適到溫暖，僅北台灣周四稍涼。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天白天東北季風減弱，仍有點水氣，北部、東半部地區要留意局部短暫雨，其他地方大致多雲到晴，可看到陽光露臉，不過中午過後的中部地區，有零星降雨的可能。

他說，明晚開始，天氣變化較大，鋒面通過，加上東北季風又再增強；從明晚到後天，是本周相對潮濕的時間點。北部、東北部會有不定時短暫陣雨，且降雨時間稍微較長，雨區也可能會稍微較廣，中部、花東大致是局部短暫陣雨，南部則是多雲天氣。

趙竑說，從周四3月30日到4月2日，期間會有華南雲雨區東移，北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，中部地區也有零星飄雨可能，南部一樣是多雲天氣。