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高雄出現第2例本土猴痘病例 匡列8名接觸者

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄今出現第2例猴痘本土病例。圖／路透
高雄今出現第2例猴痘本土病例。圖／路透

高雄市衛生局今午表示，市內一名30多歲本國籍男性3月初陸續出現畏寒、全身倦怠、肛門口長水泡、鼠蹊部淋巴腫大、皮膚紅疹、喉嚨痛、肌肉痠痛及頭痛等症狀，經就醫採檢，22日確診為猴痘，目前隔離治療中，也匡列相關接觸者，是高雄近期的第2例本土病例。

衛生局表示，這名個案今年未曾出國，2月曾有中北部活動史，研判為本土個案。經疫調匡列8名密切接觸者，高風險接觸者2人、6名低風險接觸者，至今無出現症狀。

衛生局指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，高雄市至今日為止，累計3例病例，其中2例本土個案，1例境外移入。猴痘傳染對象有侷限性，主要是透過親吻、按摩、擁抱、性行為等親密接觸，或接觸猴痘病患使用過但未消毒的物品、接觸到感染的動物等。

國內這波疫情以親密接觸的人際傳播為主，民眾如曾到流行地區旅遊或國內高風險場域，應落實自我防護，也盡量避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動。若出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛及耳周、腋窩、頸部或腹股溝淋巴腺腫大症狀，應盡速就醫。

衛生局表示，疾管署4月中旬會再開放第二階段平台供欲接種的高風險民眾登記，已接種第1劑Mpox疫苗的民眾，施打14天後才具保護力，在此期間應適當保護自己，減少暴露風險。

高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝
高雄出現第二例本土猴痘病例，高市衛生局製作圖表，提醒民眾注意防範。記者王昭月／翻攝

猴痘 高雄市 隔離

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