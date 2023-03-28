清明連假將至 出國防腹瀉、登革熱

清明、兒童連假將至，因新冠肺炎疫情趨緩、國門大開，許多民眾規劃出遊，但近期東南亞登革熱疫情正在上升趨勢，國內境外移入個案也出現新高，累計14例，高於去年、前年同期。疾管署副署長羅一鈞表示，民眾如規劃出遊需加以防範，返國後如出現疑似症狀，應儘速就醫、告知醫師旅遊接觸史。另出遊也要落實個人衛生，小心出現腹瀉群聚。

疾管署統計，我國今年截至3月27日，累計14例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，近九成個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家為馬來西亞及越南各2例。另累計2例境外移入屈公病病例，也高於去年、前年同期，感染國家分別為印尼及巴拉圭。

監測資料顯示，東南亞地區越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，其中馬來西亞及泰國疫情有上升趨勢，印尼多地報告疫情。另美洲地區疫情也持續升溫，已有33萬例報告病例、78例死亡，其中以玻利維亞、尼加拉瓜及貝里斯發生率為高。

國際屈公病疫情方面，東南亞地區泰國、馬來西亞及菲律賓持續報告病例，美洲地區疫情於今年已有逾11萬例報告案例，其中33例死亡，病例數為去年同期5倍，其中以巴拉圭、巴西及貝里斯發生率為高。

羅一鈞表示，登革熱和屈公病等蚊媒傳播病例都較去年和前年高，主要是因為國門大開所致。因擔心境外移入個案後續在夏秋時會造成本土疫情流行，因此趁連假前盡快呼籲民眾，出國旅遊務必防範蚊媒傳染病，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑。

除此之外，上周14.5萬腹瀉就診人次，較前一周15.8萬就診人次低，但腹瀉就醫通報也還在高點。羅一鈞表示，諾羅病毒通常在秋冬流行，進入春季會逐漸趨緩，但擔心連假出遊時，民眾難以落實個人衛生措施，擔心連假後會出現小反彈。