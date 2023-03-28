青年勞工夢幻職業 工程師、小編、網紅入列！房東也擠進前十名

青年勞工對「前途」與「錢途」皆茫然，真正能圓夢的幸運兒，到底又有多少呢？yes123求職網調查，高達66.8%「雖然尚未完全圓夢，但會繼續努力」，但有28.4%「尚未完全圓夢，不過已經夢醒、放棄」。至於青年勞工心目中的「夢幻職業」名單，除了大家所知的高薪科技工程師，小編、網紅也都備受青年人青睞，房東則進入前十大。

yes123求職網針對青年勞工築夢職涯規劃調查，請大家回想當年剛畢業、退伍後，初進入社會時的「人生夢想」，在可複選情況下，主要依序有：「找到真正有興趣的工作」(70.4%)、「找到能學以致用的工作」(58.9%)、「存到人生第一桶金(百萬元)」(53.1%)，以及「買房子」(41.6%)、「培養一技之長或第二專長」(32.2%)。

其他人生夢想部分，又還有：「環遊世界」(31.4%)、「能出國工作」(30.6%)、「創業當老闆」(23.1%)，以及「買車子」(22.3%)、「還清貸款或家裡負債」(21.4%)。

不過目前真正能圓夢的幸運兒，到底又有多少呢？調查發現，高達66.8%「雖然尚未完全圓夢，但會繼續努力」；但有28.4%「尚未完全圓夢，不過已經夢醒、放棄」；僅僅剩餘的4.8%透露，「全部夢想都完成」。

對於自己為何放棄追逐夢想，在可複選情況下，主要原因有：「覺得沒有足夠的錢」(62.8%)、「覺得沒有足夠的時間」(55.8%)、「常常碰到挫折」(42.6%)、「覺得現在工作穩定、生活安逸」(33.7%)，以及「父母或其他長輩反對」(29.4%)、「受不了一般人異樣的眼光」(19.4%)、「男(女)友或配偶反對」(15.1%)、「師長或同學、朋友反對」(10.2%)。

對於青年勞工而言，平均「最長」願意花上6.1年，去完成一個夢想；其中更有兩成三(22.8%)表示，願意花「十年(含)以上」去圓夢。

在可複選情況下，男性青年勞工的「夢幻職業」，前五名依序是「科技工程師」(31.9%)、「網紅」(30.5%)、「電競選手」(28.8%)，以及「房東」(27.1%)、「社群小編」(24.6%)。

至於男性「夢幻職業」第六到第十名分別為「銀行家」(22.4%)、「主廚」(20.7%)、「機師」(19.3%)，以及「作家」(17.6%)、「演藝人員」(16.2%)。

「女性青年勞工」之中，「夢幻職業」，前五名依序為「社群小編」(31.9%)、「網紅」(30.4%)、「空服員」(28.7%)，以及「烘焙師傅」(26.8%)、「作家」(25.1%)。

至於女性「夢幻職業」第六到第十名是「演藝人員」(20.5%)、「模特兒」(18.8%)、「銀行家」(17%)，以及「房東」(15.2%)、「音樂家」(13.8%)。