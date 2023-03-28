486團購推兒童節全台門市活動！霞海城廟加持祈福「彩虹文昌筆」只送不賣

即將迎接兒童節，有些父母送書、送玩具，有些規畫親子旅遊製造回憶，486團購觀察近期星級住宿、旅行用品、語言學習商品銷量攀升，毛小孩周邊也隨著「寵兒」銷量成長47%。486團購特別舉辦兒童節全台門市活動，即日起至4月7日不限金額完成下單，即贈送現場小朋友由霞海城廟道長親自加持祈福的「彩虹文昌筆」，象徵對學業的祝福。

出身自台北霞海城隍廟的電商企業家486先生表示，小朋友正值喜歡塗塗寫寫的年紀，由道長親自加持祈福過的彩虹筆象徵文昌筆，孩子運筆揮灑天馬行空的創意有如握有聰明智慧，也代表對學業的祝福。即日起至4月7日親子一同前往486團購台北、新竹、台中、高雄門市，不限金額完成下單，現場小朋友即可獲贈一支「彩虹文昌筆」，送完為止。

為鼓勵孩子養成愛閱讀的習慣並延續圖書生命，486團購高雄門市於4月4日兒童節當天舉辦「童書交換趣」活動，預先完成報名的小朋友可將家中的童書帶至門市和其他小朋友交換，不僅「以書會友」還能免費獲得可愛的寵物散步氣球。

兒童清明連假長達5天，出遊需求帶動星級住宿和旅行用品銷量攀升。高雄義大皇家酒店推出3、4月限定入住免費升等4人豪華家庭房，加贈486團購獨家福袋，超殺價2,999元（市價15,400元），登上旅宿類商品人氣王。高雄漢來大飯店則攜手三麗鷗家族推出史上最萌主題房，以小朋友喜歡的Hello Kitty、美樂蒂、酷企鵝、雙星仙子主題打造專屬風格客房，一泊一食最低8,870元起。