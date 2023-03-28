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流感增3重症1死亡 死亡6旬男性未接種疫苗

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署防疫醫師趙珮娟表示，死亡個案為60多歲男性，未接種本季流感疫苗，出現發燒後五天內死亡。記者楊雅棠／攝影
疾管署防疫醫師趙珮娟表示，死亡個案為60多歲男性，未接種本季流感疫苗，出現發燒後五天內死亡。記者楊雅棠／攝影

流感疫情持續，疾管署今天再宣布新增3例流感重症、另有1例死亡。疾管署防疫醫師趙珮娟表示，死亡個案為60多歲男性，未接種本季流感疫苗，出現發燒後五天內死亡。發言人羅一鈞表示，流感疫情持續，將繼續觀察疫情至4月中至4月底，上周也宣布公費抗病毒藥擴大使用延長至4月30日。

趙珮娟表示，上周新增3例流感併發重症病例，均為A型H3N2，年齡介於50至70多歲，均為男性，具心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、糖尿病等慢性病史，其中2例未接種本季流感疫苗，發病日介於3月14日至21日。

另新增1例死亡個案，為60多歲男性，未接種本季流感疫苗，具有慢性肺部病史。3月16日出現發燒症狀、19日因胸悶昏倒送院治療，到院已無心跳，經急救後恢復心跳，檢查有雙側肺炎；但搶救無效仍於3月20日死亡。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月27日流感併發重症病例累計67例，包括56例A型H3N2、6例A型H1N1、1例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占39%；91%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史。其中死亡14例，包括12例H3N2、1例H1N1、1例B型，均具慢性病史且未接種本季流感疫苗。

疾病管制署表示，上周門急診類流感就診人次4萬5514人次，近期趨勢持平，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，本周適逢清明節及兒童節連續假期，民眾南來北往掃墓、出遊機會增加，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

流感疫苗 H3N2 慢性病

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