桃園狒狒檢驗結果出爐 林務局：沒植晶片

桃園狒狒昨天下午在一戶民宅「落網」，卻傳出遭獵槍打中，最後傷重不治，屍體今早從桃園送抵台北市立動物園檢驗，外界相當關注牠是否有植入晶片。林務局表示，園方初步依外觀判斷，物種是東非狒狒，個體為雌性，掃描結果並未發現植入晶片，已將遺體送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，明天上午解剖明。

林務局表示，該狒狒遺體已由桃園市政府今天早上10點38分送抵台北市立動物園，園方11點40分進行X光及斷層掃描等影像學檢查。

林務局說，園方初步依外觀判斷，物種是東非狒狒（Papio anubis），個體為雌性，體長(吻肛長)60公分、尾長35公分，體重14公斤。檢傷部分，左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部一擦傷，掃描結果並未發現植入晶片。

林務局表示，目前已再將遺體送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，畜衛所已邀獸醫法醫及人類法醫專家共同解剖，預計明日上午進行解剖，初步報告10至14天提供，屆時中央及地方會統一對外說明。

林務局重申，中央政府及地方政府的職掌角色有所不同，有關保育類野生動物管理，依據野生動物保育法第31條，有明確的分工，地方政府負責管理及查核，中央農委會林務局為政策擬訂、督導地方政府依規辦理。

林務局表示，本次狒狒捕捉工作係桃園市政府權責，林務局或所屬林管處並未派遣獵人或任何人員至現場參與，當時指揮的情形及實際狀況，仍應由桃園市政府完整釐清說明。

台北市立動物園發言人曹先紹以台北市立動物園來說，任何動物進來，通常會安排檢疫，期間會植晶片，如果是國外動物交換來，非常可能都打過晶片。

他進一步說明，植晶片的難度在於，台北市立動物園有不同類別的動物，有其主要植晶片的位置，例如靈長類的狒狒、猩猩或猴子，ㄧ般會植在頸部後方、肩舺兩側。而晶片會因物種、個體不同，有可能會轉位置、掉落，不見也不是不可能，都是可以體諒。