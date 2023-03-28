ChatGpt夯 台灣AI卓越中心:發展可信賴深層式AI引擎

人工智慧 (AI) 技術蓬勃發展，深入生活。國科會推動台灣人工智慧卓越中心 (Taiwan AI Center of Excellence，簡稱Taiwan AICoE)，作為跨部會整合及國際合作平台，除銜接國內現有人工智慧研究，未來還將推動台灣AI倫理法制化，與全球AI倡議接軌，並打造台灣成為全球AI新銳。

國科會今日舉辦「臺灣AI展望與布局記者會」，邀請產官學研各界代表，攜手合作、接軌國際，共同引導及推動台灣可信賴AI發展，日前國科會主委吳政忠提到將發展台灣自己的ChatGpt，使得卓越中心受到更多關注。

台灣AI卓越中心總召蔡志宏表示，台灣應該發展可信賴深層式AI引擎，現階段進行資料搜集與測試，目標是年底要有一定成績。另外，有鑒於國際模式較少繁體中文，也會加強國內AI發展的語言能力。

國科會指出，Taiwan AICoE國際合作平台聚焦重點國家、領域、機構的對接與合作，建立跨部會合作平台並介接專業社群，共同擴大台灣AI國際影響力。鏈結頂尖國際機構及學者建立亞太人才樞紐，參與以人為本AI國際組織，並與價值觀相近國家建立可信賴AI夥伴關係。

ChatGpt發展讓使用者驚奇，國科會指出，近期生成式AI開始蓬勃發展，為AI科技注入嶄新希望與超乎想像的應用，其技術演變與所衍生的風險，將對人類社會造成結構性衝擊。Taiwan AICoE將匯聚產官學研能量，主動布局新興關鍵科技及發展要素，並多元介接政治、經濟、社會學、人類學、哲學等面向，落實以人為本的AI根基。

吳政忠表示，國際社會逐漸追求符合人權、基本自由及共同民主價值等基本原則，國科會108年頒布人工智慧科研發展指引，引導國內科研人員有所依循，進一步研議共通性AI研發與應用倫理準則，跨部會合作推動台灣AI倫理法制化，並與全球AI倡議接軌，將台灣價值觀帶入國際規範，提升台灣於全球AI治理的制度影響力。