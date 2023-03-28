第2家「公辦公營」住宿式機構 112年旗山開張

繼南港綜合長照機構，衛福部醫福會執行長林慶豐今天表示，全台第2家「公辦公營」住宿式機構將於今年在旗山開始營運，預計還有11家與部立醫院合作住宿機構在未來3年開張。

衛生福利部「台北醫院悅心失智日照中心」、「苗栗醫院田心寶智能學堂」及「彰化醫院二水日照中心樂齡練功坊」以創新的優質照護，於3年內陸續獲得SNQ國家品質標章認證，今天共同展示日照成果。

林慶豐在致詞時表示，台灣已邁入高齡社會，很多人面臨工作、家庭、生活壓力，無法照顧失智失能的家人，他的岳父母及母親都是失智症患者，連外籍看護都因為覺得難照顧，要求換雇主，過渡期妻子、妹妹照顧，理解家庭照顧者面臨的挑戰與壓力。

林慶豐說，全台共有20多家部立醫院，不僅在都會區，服務地區也涵蓋偏鄉、離島，部醫非常用心，無論在環境設施、設備，還是人員服務、活動安排乃至整體的照顧品質，都達到國家最高標準，除了日照中心，部醫也投入住宿型長照機構服務。

林慶豐表示，今年在旗山將開幕台灣第2家「公辦公營」住宿式長照機構；另外，還有11家「公辦公營」住宿式長照機構，如澎湖、金門、花蓮、台東、台南新營等，啟動修建或重建，預計1至3年開幕，目標是每家部醫都有住宿式機構，費用大約新台幣3萬至5萬元。

去年開幕的全台首家「公辦公營」住宿機構，由基隆醫院協助。「南港綜合長照機構」位於台北市南港郵局3到5樓，擁有千餘坪空間，可提供71床住宿型長照及16名日間照顧服務，是長照服務法正式上路以來，全國第一家跨部會合作長照機構示範點。

部立台北醫院悅心失智日照中心主任武俊偉分享，新莊區唯一的失智專責日照中心，打造在地老化環境，如中藥鋪造型的護理站、走廊設計小綠人交通號誌燈、火車站月台與新莊棒球場運動館。另外，設置虛擬實境VR科技輔療課程「憶起遊台灣」，讓久未出門失智長輩享受沉浸式舊地重遊。

武俊偉說，透過個別化課程，依據認知功能差異進行分組訓練，安排如辨識招牌、買菜等，訓練生活功能獨立等，許多長輩認知及日常生活功能都顯著進步。73歲的張先生就是其中之一，從中度失智進步到輕度，原本拒人於千里外個憂鬱個性，變成了熱情上課、喜歡聊天的班長。