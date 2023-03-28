回響╱電動代步器法規不合時宜 交部：找衛福部研議精進管理

不少高齡及行動不便者仰賴的電動代步器被視為醫療輔具、免掛牌，在道路上歸類於「行人」，但常見這類輔具違規行駛於車道導致事故頻繁，專家疾呼應納入「慢車」監管，相關團體也認為應重新檢討不合時宜規範。交通部則說，電動代步器並非沒有監管，仍首要著重於保障人行道暢通；針對改裝問題，也將找衛福部討論如何落實安全管理。

交通部路政司長林福山表示，電動代步器並非沒有監管，仍有規範於行人使用範疇，針對交通管理部分，當前問題並非是否納入慢車，而是首要著重於保障人行道暢通，近期已與營建署、地方政府加強人行道建置；置於改裝、拼裝等問題，將找衛福部釐清目前管制情形，並進一步討論如何更精進安全管理，保障使用者安全。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，台灣電動代步器現僅單一規格規範為時速10公里以下，但當前已越來越多長者將這類輔具是為代步運具，一昧規範只能行駛人行道未必較安全，超速者一樣會超速、違規行駛車道仍會發生，加上城鄉環境差距，應規劃不同規格分級管理，像是都會區可規劃時速5公里以下的純步速版，非都會區可規劃時速25至30公里的慢車版等。

身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，電動代步器改裝型態越來越多樣化，前方加裝車頭、後方加裝輔助輪、速度改裝等，舊有法規早已跟不上科技變化，相關部會在固守法規的同時，未理解現有環境已導致民眾使用習慣改變，同時也限制科技發展可能性。電動代步器不應以運具或輔具種類予以限制，應以使用場域進行分類管理，像是行駛於人行道予以適當速限，行駛車道就應符合慢車道車速。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿也說，隨著高齡化社會來臨，長者因沒有相對適合代步工具，常將電動代步器當作運具使用，但這類代步器因不屬於車輛，無法保險、獲得與車輛相同保障，在研發更出更適合長者運具之前，希望重新檢討這類輔具使用規範。