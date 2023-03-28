8旬老婦氣喘竟是心臟血管阻塞 就醫轉診救命

83歲李姓婦人農曆年間出現呼吸急促，喘到無法睡覺，到李綜合醫院就醫，發現她心臟血管阻塞，先做心導管後轉診台中榮總進行心臟繞道手術，休養後已經出院。

李姓婦人今天上午在家屬陪同下重回醫院慶生。家屬表示，「真的很感謝兩院醫師，轉診制度搭配得無縫接軌，讓媽媽的身體恢復。」

心臟內科主治醫師馮致中指出，李婦到門診時，呼吸急促而且很喘，家人轉述，婦人喘到幾乎無法睡覺，當下判斷情況嚴重，幾乎是呼吸衰竭，馬上協助轉診給予氧氣。

馮致中表示，經過檢查，發現患者肺積水、鉀離子過高、心臟血管也阻塞兩條，評估後洗腎，隔天安排心導管，會同駐院的台中榮總心臟外科主治醫師蔡忠霖會診，最後轉到台中榮總治療，進行心臟繞道手術，目前順利出院，每週2次到院洗腎持續治療。

李姓婦人女兒指出，農曆年間，媽媽突然氣喘非常嚴重，使用氣喘噴藥卻沒改善，當時老人家存有過年期間不願意到醫院就診的觀念，一直拖到年後才就診，還好沒有錯過治療黃金期。

婦人女兒說，今年正好是父母結婚60週年，父母繼續攜手在一起，真的很幸福。以前有迷思，認為大病要找大醫院，但是經過媽媽生病，覺得區域醫院就很棒，可省去不少等待時間，還能夠順利協助病患轉診。

馮致中說，心臟血管阻塞的原因，根據研究顯示和高血壓、高血糖、高血脂有關，抽菸、年紀大、家族遺傳也是因素之一，如身體突然出現冒冷汗、噁心頭暈、呼吸困難、突然性劇烈頭痛、視力模糊，或是胸口有疼痛和壓迫感、走路時手腳不協調，都有可能是心血管疾病的徵兆，要馬上就診。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，李綜合醫療社團法人醫院和台中榮總已簽署分級照顧計劃，民眾可先到李綜合醫院或者掛中榮支援醫師的門診，病情嚴重的病人會轉診到中榮進一步治療，透過雙方合作計劃，提供海線地區民眾更好的醫療照顧，盼民眾多多利用分級照顧計畫，讓醫療資源有效運用。