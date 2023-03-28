快訊

每日報數走入歷史！今新冠本土+137 之後周四公布一周統計

拿鐵比美式抗發炎效果翻倍？教授揭「咖啡加牛奶更有益」真相

8旬老婦氣喘竟是心臟血管阻塞 就醫轉診救命

中央社／ 台中28日電

83歲李姓婦人農曆年間出現呼吸急促，喘到無法睡覺，到李綜合醫院就醫，發現她心臟血管阻塞，先做心導管後轉診台中榮總進行心臟繞道手術，休養後已經出院。

李姓婦人今天上午在家屬陪同下重回醫院慶生。家屬表示，「真的很感謝兩院醫師，轉診制度搭配得無縫接軌，讓媽媽的身體恢復。」

心臟內科主治醫師馮致中指出，李婦到門診時，呼吸急促而且很喘，家人轉述，婦人喘到幾乎無法睡覺，當下判斷情況嚴重，幾乎是呼吸衰竭，馬上協助轉診給予氧氣。

馮致中表示，經過檢查，發現患者肺積水、鉀離子過高、心臟血管也阻塞兩條，評估後洗腎，隔天安排心導管，會同駐院的台中榮總心臟外科主治醫師蔡忠霖會診，最後轉到台中榮總治療，進行心臟繞道手術，目前順利出院，每週2次到院洗腎持續治療。

李姓婦人女兒指出，農曆年間，媽媽突然氣喘非常嚴重，使用氣喘噴藥卻沒改善，當時老人家存有過年期間不願意到醫院就診的觀念，一直拖到年後才就診，還好沒有錯過治療黃金期。

婦人女兒說，今年正好是父母結婚60週年，父母繼續攜手在一起，真的很幸福。以前有迷思，認為大病要找大醫院，但是經過媽媽生病，覺得區域醫院就很棒，可省去不少等待時間，還能夠順利協助病患轉診。

馮致中說，心臟血管阻塞的原因，根據研究顯示和高血壓、高血糖、高血脂有關，抽菸、年紀大、家族遺傳也是因素之一，如身體突然出現冒冷汗、噁心頭暈、呼吸困難、突然性劇烈頭痛、視力模糊，或是胸口有疼痛和壓迫感、走路時手腳不協調，都有可能是心血管疾病的徵兆，要馬上就診。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，李綜合醫療社團法人醫院和台中榮總已簽署分級照顧計劃，民眾可先到李綜合醫院或者掛中榮支援醫師的門診，病情嚴重的病人會轉診到中榮進一步治療，透過雙方合作計劃，提供海線地區民眾更好的醫療照顧，盼民眾多多利用分級照顧計畫，讓醫療資源有效運用。

台中榮總 醫師

延伸閱讀

台中榮總健康嘉年華 醫護走進社區守護市民健康

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

創作「幸福嘉義米」 58歲稻米博士吳永培心臟病發倒農地辭世

「心臟血管疾病系列講座」第43講——遠距心臟監測，讓心臟照護零距離

相關新聞

好市多「鮮橙」驗出禁用農藥 日本草莓再攔截3批

食藥署今公布邊境食品查驗不合格清單，本周有8品項，日本草莓再度上榜3批，另有1批「烏賊」檢出重金屬鎘超標。其餘品項則有印...

外送平台加收平台費10天申訴逾800件 民怨只輸線上遊戲

行政院消保處今天發布111年地方政府受理消費申訴案件統計，「線上遊戲」以4215件再次奪冠；「運輸」類3323件，則因外...

當心汽燃費催繳簡訊！ 公路總局曝一細節識別詐騙網址

自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收，營業汽車於每年3、6、9、12月分季徵收，近期有民眾收到去年汽燃費催繳通知簡訊...

美景背後有悲哀…回鄉掃墓看見這幕如夢中 網笑：小心祖先在對面招手

春天真是個百花盛開的季節，戶外隨處可見美麗的花草綻放。清明時節大家都會回鄉掃墓，日前有一名網友發文表示，開車在鄉野小路，看到「小時候才看得到的景象」，一度以為自己在做夢，引發網友好奇。

今天仍有短暫雨 吳德榮：周四雷雨 周五白天漸好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部局部短暫雨後轉多雲時晴，北台偏涼微冷、其他...

專家：猴痘多性行為傳染 非空氣傳播

衛福部疾管署規定，猴痘確診者須在醫院隔離至「全身痂皮掉落」，多名症狀輕微猴痘個案關在醫院數十天，身心瀕臨崩潰，直呼侵害人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦