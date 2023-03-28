部醫日照創新連連獲獎 將開辦第二家公辦公營住宿機構

預估台灣115年邁入超高齡社會，老年人口將超過21%，衛福部積極尋求跨部會合作，布建日間照顧中心及住宿式長照機構。衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會(醫福會)今召開記者會展現成果，部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立彰化醫院等三家醫院設立之日照中心，3年內陸續獲得SNQ國家品質標章認證，醫福會執行長林慶豐並預告，第二家公辦公營的住宿式長照機構今年將於旗山醫院開幕。

部立台北醫院悅心失智日照中心主任武俊偉表示，台北醫院悅心失智日照中心」獲得111年SNQ認證肯定，109年7月成立後，成為新莊區唯一的失智專責日照中心，提供個案全方位照顧，達成延緩失智、降低憂鬱及改善衰弱與問題行為等目標。悅心失智日照中心創造獨特環境，例如設計小綠人交通號誌燈、火車站月台與新莊棒球場運動館，並提供虛擬實境VR科技輔療課程，引進專業復能氣動式HUR肌力訓練器材，搭配量身打造專屬的運動計畫進行肌耐力訓練，且依據認知功能差異進行分組訓練。許多個案認知及日常生活功能都有顯著進步，憂鬱程度降低30％，照顧者負荷減輕，家屬都給予極高評價。

苗栗醫院復健科主任康耀文表示，苗栗醫院田心寶智能學堂獲得111年SNQ認證肯定，透過智能科技輔助照顧，資訊化管理長者各項生理數據，掌握長者服藥、飲水或如廁情形，並據以擬定復健計畫及複診提醒。內置晶片感應安全系統的平安符，可偵測配戴長者的活動範圍，若離開院區15秒即會發出警示，提醒人員前往關懷是否有狀況，解決安全管理、失智走失的問題。智能照顧系統也能大幅節省資料作業時間、直接轉為家屬聯絡簿，使服務人員能有更多時間與長輩互動。

彰化醫院復健科暨長照中心主任廖宜新表示，彰化醫院二水日照中心樂齡練功坊獲得109年SNQ認證肯定，特色為突破傳統的活動設計，提供14台油壓肌力訓練器材，由物理治療師提供個別化的健康適能評估、運動處方與肌力訓練。服務範圍更延伸至社區、鄰近鄉鎮民眾，提升日照中心現有服務定位與價值，成為當地民眾健康照護與延緩失能整合性平台。

林慶豐表示臺灣已邁入高齡社會，很多人面臨工作、家庭、生活壓力，無法照顧失智失能的家人，因此政府要持續推動並精進長照措施。全台首家公辦公營、第一家跨部會合作「南港綜合長照機構」去年10月正式開幕，今年第二家公辦公營住宿式長照機構，也將於旗山醫院開幕。部立醫院用心服務，希望維持長者尊嚴及生活品質、減少照護者的重擔，達到「安心托老、在地老化」的目標。