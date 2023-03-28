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銷日鳳梨較去年同期減23％褐心頻傳 農糧署：少數個案

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今年外銷日本的鳳梨，仍傳出褐心，農糧署稱是寒害徵狀，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售。圖／讀者提供
今年外銷日本的鳳梨，仍傳出褐心，農糧署稱是寒害徵狀，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售。圖／讀者提供

台灣鳳梨外銷季2月早已開跑，但至今仍傳出鳳梨褐心，因蟲害薰蒸比例超過三成、居高不下事件；農委會農糧署今發新聞稿表示，是屬於寒害徵狀，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售，是少數商業個案。

根據農糧署官方網站統計，今年1月1日至3月27日止，外銷鳳梨數量為6493.73公噸，而去年同期為8475.27公噸，今年和去年同期相比，減少了23%。

農糧署稱3月份起南部鳳梨產區天氣回暖，品質穩定，外銷量能逐漸回穩，依據日本網路搜尋2月份臺灣鳳梨正面評價有88%、負面12％，3月份正面評價有99%、負面僅1％，台灣鳳梨仍獲得日本消費者喜愛；鳳梨外銷輸日約占9成，希望今年可達外銷2萬公噸目標。

農委會表示，今(111/112)年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，比去年38萬2951公噸略減少1%，主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收，目前高屏為主要產區，採收約4成，由於去年2、3月價格好，農友今年期利用催花將採收期提早至2至4月，採收量集中2至4月，產地價格維持每公斤約18元。

農糧署說，今年早春偏寒，2月底前採收鳳梨，品質較不穩定，致部分果實有寒害現象，加上輸日鳳梨在低溫（12-15°C）運輸下，有少數果實內部褐化(黑心)，就是典型寒害徵狀，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售，已要求外銷鳳梨在日本通路零售價每公斤不得低於300日圓(含稅)，弱有發現品質不佳或低價競售情形，不提供海外拓銷獎勵，以維護台灣鳳梨國際形象。

農糧署提前啟動產銷調節，4月上旬起嘉南產區也將逐漸邁入採收期，將達到今年鳳梨產量高峰，該會推動內銷行動方案，除持續辦理全國性行銷展售、農產品市集、超市量販店聯合擴大行銷、鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市採購外，也號召力企業團購。

此外，農糧署起啟動加工收購，加工廠以每公斤8元(含)以上向產地供應單位收購，產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋)等製品，已收購達2073公噸，在4月盛產期間加碼補助，以協助業者及衛星工廠提升處理與貯存量能。

今年外銷日本的鳳梨，仍傳出褐心，農糧署稱是寒害徵狀，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售。圖／讀者提供
今年外銷日本的鳳梨，仍傳出褐心，農糧署稱是寒害徵狀，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售。圖／讀者提供
根據農糧署官方網站統計，今年1月1日至3月27日止，外銷鳳梨數量為6493.73公噸，而去年同期為8475.27公噸，今年和去年同期相比，減少了23%。截圖自農糧署官網
根據農糧署官方網站統計，今年1月1日至3月27日止，外銷鳳梨數量為6493.73公噸，而去年同期為8475.27公噸，今年和去年同期相比，減少了23%。截圖自農糧署官網

鳳梨酥 農糧署 日本

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