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美景限定2周！全台最大唯美「桃花心木」落葉秀來了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新化林場桃花心木落葉季登場，地面如鋪上厚地毯。記者吳淑玲／攝影
新化林場桃花心木落葉季登場，地面如鋪上厚地毯。記者吳淑玲／攝影

中興大學新化林場是全國佔地最大桃花心木造林，每年3月中旬樹葉會掉光再長出新葉，今年受到南部乾旱影響，落葉期延後2周本周開始掉葉，場長吳佾鴻說，世界上很少有樹木像桃花心木一樣，在短短2周內掉葉，再過2周全部長出新葉，換葉過程非常快，有別於春天萬物欣欣向榮，而呈現另一種秋天蕭澀感，成了遊客追景拍照。

「欣賞落葉要快，下周就掉光了」！新化林場桃花心木造林達120公頃，多達250萬株，落葉季節地面上像鋪滿厚地毯，經過時都有沙沙的感覺，遊客說「春天的葉子變成橘色紅色再掉落，很有秋天浪漫的感覺，在林下走整片都是紅色葉子，感覺超浪漫」。

吳佾鴻說，今年感覺樹葉沒有很茂盛，是因為乾旱太久，出現缺水性的掉葉，樹木為了保命會先掉一些葉子減少水分散失，現在才是真正進入落葉期，2周內掉光葉子，2周內全部長出葉子，就開始開花期約3周，小小黃色花朵掉落地上有如黃地毯，又是另一種美景。

吳佾鴻說，太久沒有下雨，樹木會啟動保命機制，樹木靠葉子蒸發水分，葉子掉落可蒸散減少，所以可以看到樹木在乾旱死亡前葉子也掉光，是減少蒸散，雨水下來就會馬上長出葉子，這是植物抗旱的機制 ，像竹子大量掉葉也是同樣的原理。

新化林場桃花心木葉子開始變色掉落。記者吳淑玲／攝影
新化林場桃花心木葉子開始變色掉落。記者吳淑玲／攝影
新化林場桃花心木落葉季登場，地面如鋪上厚地毯。記者吳淑玲／攝影
新化林場桃花心木落葉季登場，地面如鋪上厚地毯。記者吳淑玲／攝影
新化林場桃花心木落葉季登場，地面如鋪上厚地毯。記者吳淑玲／攝影
新化林場桃花心木落葉季登場，地面如鋪上厚地毯。記者吳淑玲／攝影

中興大學 抗旱

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