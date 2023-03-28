美景限定2周！全台最大唯美「桃花心木」落葉秀來了

中興大學新化林場是全國佔地最大桃花心木造林，每年3月中旬樹葉會掉光再長出新葉，今年受到南部乾旱影響，落葉期延後2周本周開始掉葉，場長吳佾鴻說，世界上很少有樹木像桃花心木一樣，在短短2周內掉葉，再過2周全部長出新葉，換葉過程非常快，有別於春天萬物欣欣向榮，而呈現另一種秋天蕭澀感，成了遊客追景拍照。

「欣賞落葉要快，下周就掉光了」！新化林場桃花心木造林達120公頃，多達250萬株，落葉季節地面上像鋪滿厚地毯，經過時都有沙沙的感覺，遊客說「春天的葉子變成橘色紅色再掉落，很有秋天浪漫的感覺，在林下走整片都是紅色葉子，感覺超浪漫」。

吳佾鴻說，今年感覺樹葉沒有很茂盛，是因為乾旱太久，出現缺水性的掉葉，樹木為了保命會先掉一些葉子減少水分散失，現在才是真正進入落葉期，2周內掉光葉子，2周內全部長出葉子，就開始開花期約3周，小小黃色花朵掉落地上有如黃地毯，又是另一種美景。