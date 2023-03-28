鐵道局將開基捷公聽會仍要54億 謝國樑：中央應全額負擔

基隆市長謝國樑今率局處長參加交通部鐵道局商討「基隆捷運計畫」推動，謝國樑表示，會議中鐵道局表示將會開公聽會，但仍要求基隆市負擔54億。謝市長要求鐵道局將市府財政困境向行政院反映，將持續爭取中央全額負擔興建經費及後續營運。

謝國樑今率副市長邱佩琳、秘書長方定安、交通處、都發處、地政及財政處等處長與會，會議改由交通部鐵道局長伍勝園主持。

基隆市政府表示，會議中鐵道局仍要求基隆市負擔54億，含用地費18億元，且尚不包括近年土地費用增值及後續興建時營建物價上漲，雙方仍須持續溝通協調。謝國樑請求鐵道局將市府財政困境向交通部及行政院反映。

謝國樑表示，基隆捷運涉及新北市、台北市與基隆市三個市政府經費分攤及後續營運事宜，建請鐵道局務必重視與三市共同溝通協調，後續召開相關推動會議時應一併邀請三市政府共同參加較為妥適。

謝國樑說，近日交通部所提土地開發效益42.35億元，經檢視該開發效益組成分兩部分，一為捷運開發區21.10億元；另一部分是潛力開發區，市府於捷運車站周邊劃設特定專用區，效益約21.25億元。但特定專用區有土地取得較為困難的問題，因此列為潛力開發區，尚有開發不確定性因素，非已確定可實現利益，不應納入土地開發效益評估。

謝說，另捷運開發區大多是捷運車站完工通車階段進行招商，由開發商進場投資開發，因此相關開發利益的實現，多在捷運建設工程後期；若為配合市地重劃方式取得捷運開發區土地，依經驗上市地重劃時程快則5至6年，甚至超過10年以上才能完成開發，市府始有開發收益，無法紓解市府短期需共同負擔捷運經費的財政壓力。

謝國樑仍請行政院及交通部考量基隆市政府財政困境給予延長經費負擔期程，才能務實協助解決市府經費負擔的課題。

謝國樑提到，地方要求資訊應公開透明，請鐵道局赴台北市、新北市及基隆市召開地方公聽會。鐵道局會中回應，規畫於4月底至5月初辦理公聽會，謝國樑指示市府全力配合鐵道局辦理後續公聽會及環評審查事宜。