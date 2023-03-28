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曾為全國大專優秀青年 「仁醫」陳英傑14後再獲優秀青年表揚

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良（左四）接見陳英傑（右四），包括救國團金門縣團委會主委陳金福（左三）、總幹事陳林淳、陳英傑醫師父母等人也在場陪同見證。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左四）接見陳英傑（右四），包括救國團金門縣團委會主委陳金福（左三）、總幹事陳林淳、陳英傑醫師父母等人也在場陪同見證。記者蔡家蓁／攝影

明天就是青年節，縣府特別選在青年節前夕，由副縣長李文良接見由救國團金門縣團務指導委員會推選代表金門縣「全國優秀青年表揚」的部立金門醫院醫師陳英傑，對此，陳英傑低調表示，他只是做了分內的事，感謝大家對他的肯定。

金門副縣長李文良選在縣府接見陳英傑，包括救國團金門縣團委會主委陳金福、指導委員許金象、總幹事陳林淳、陳英傑醫師父母、教育處長孫麗琪等人也在場陪同見證。

據了解，這是陳英傑繼民國98年當選全國「大專」優秀青年，睽違14年再度榮獲全國「社會」優秀青年；陳英傑表示，

感謝各界的提名推薦，他在金門醫院服務即將滿5年，一路走來皆步步為營、戰戰兢兢，他說，金門醫院雖是地區小醫院，但民眾期待的是能提供與醫學中心等級的醫療服務，他很感謝一路上遇到許多貴人幫助，他說，這份榮耀是屬於大家的，未來他將繼續努力。

李文良表示，陳英傑醫師服務事蹟及努力的足跡，一點一滴都是值得青年朋友一起共同學習的榜樣，其當選優秀青年可謂實至名歸，從他的身上讓我們看到了「仁醫」的典範，期盼透過典範的學習，利用這股「善」的力量將更能帶動社會善的循環。

陳英傑現任衛生福利部金門醫院肝膽腸胃科主治醫師兼內視鏡診斷暨治療中心主任，他是金門醫保生，返鄉行醫期間待人和善，視病猶親，也獲得許多鄉親們的肯定，他回金後，積極發展內視鏡及超音波技術並締造許多「金門首例」，落實醫療在地化；創立「內視鏡逆行性膽管造影術」醫療團隊，大幅減少軍機後送；主動提供「二十四小時緊急內視鏡」醫療服務，大幅減少緊急後送；在新冠肺炎疫情期間，也主動協助院內外的第一線防疫工作等，頗受各界讚揚。

據了解，陳英傑本年度同時也獲選為「金門縣各界慶祝112年青年節優秀青年」及「金城鎮優秀青年」，更是全國優秀青年的代表致詞者，不少人都說，這是金門人共同的驕傲。

金門副縣長李文良（左）接見代表金門縣接受「全國優秀青年表揚」的部立金門醫院醫師陳英傑，李文良說，從他的身上讓我們看到了「仁醫」的典範。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左）接見代表金門縣接受「全國優秀青年表揚」的部立金門醫院醫師陳英傑，李文良說，從他的身上讓我們看到了「仁醫」的典範。記者蔡家蓁／攝影

金門 青年 醫師

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