推動綠色醫療電子支付 北榮與合作金庫銀行簽署意向書

台北榮總今與合作金庫商業銀行簽署合作意向書，共組醫療健康生態圈發展夥伴，開啟新型態合作模式。為響應國際淨零排放趨勢，雙方第一波合作重點將聚焦於建構淨零醫療的開放金融服務，推動視訊醫療費用及線上繳費回饋方案，鼓勵民眾多使用電子支付，達到淨零醫療的目標。衛福部近年來積極推動醫療費用電子支付，期望讓民眾付費更方便，醫院財務管理也更為快速、精準。

台北榮總院長陳威明說，北榮為國內醫療業界翹楚，近年攜手學研單位，發展智慧醫療的創新研究，更積極響應永續理念，成立跨科部永續推動小組以落實永續發展，去年榮獲行政院國家永續發展獎，為該年唯一獲獎的醫療機構，奠定台灣醫療業界的永續先鋒地位。

依台北榮總統計，該院醫療費用電子化支付已近8成，依過去6年統計，民眾醫療費用採現金支付比率從44%降至21%，改用信用卡支付從32%，一路增加至67％，而近2年疫情期間，以手機APP支付比率也從1%，成長至4％，以去年採用非現金支付方式，住院費用占61%，門診費用占18%。

進一步統計發現，透過病房刷卡或手機APP行動繳費，讓相關醫療費用免臨櫃辦理，使用比率從110年8月的64.9%，提升至去年12月的68.4%，也就是說，接近7成病人可以直接從病房出院。甚至新冠疫情後，手機行動繳費大幅增加，從108年不到1萬人次，去年增加至逾8萬人次，成長幅度驚人。

台北榮總副院長李偉強說，該院一年有12萬名住院病人，其中若有7成病人直接從病房出院，人數高達8萬多人，即可以省下到一樓繳費、拿藥的時間，同時可以省下醫院電梯的電費、紙張費用，從少紙化走向無紙化，且同時也與金融機構合作，病人醫療費用如果有保險可以給付，醫院系統也可以直接扣除，民眾只需繳交未扣除部分。

另北榮自行研發「台北榮總行動就醫服務」手機APP應用程式，提供諸多方便民眾就醫與減少碳排設計。如行動掛號、叫號進度查詢（包括門診、抽血、領藥等)、行動繳費、慢箋預約、陪病探病申請等，減少民眾不必要的等候、群聚及移動。

合作金庫銀行電子金融部協理張孝維說，關於相關醫療費用電子支付優惠，首先為針對遠距醫療費用、線上支付等綠色醫療行為，預計往後若使用該銀行的金融卡或信用卡繳費，回饋採點數概念，可以用點數換贈品；或提高存款利率、優惠理財手續費；或是回饋金庫幣的方式，而相關優惠細節措施仍在研議。而免手續費部分，也將會再推出的初期給予民眾優惠，。

張孝維說，醫院金融服務方面，也會跨到梗多領域，包括藥局、長照、看護、輔具等服用，未來也將與台大醫院合作，目前約7成大型醫院均是和合作金庫銀行合作收款事宜，一年金額達400億元。

衛福部醫事司長劉越萍說，醫療收費基於保障民眾醫療權益、平等權概念，在醫院包括健保、自費等醫療項目收費都有規定，在此收費機制下，各醫療院所是否採用電子支付，關鍵在電子支付手續費由誰來出，是要由醫院出、病人出，還是電子支付系統業者出，這方面都需要進一步協商，且外界也有聲音，認為手續費不應轉嫁給民眾，讓部分醫院感覺直接收現金比電子支付更方便。