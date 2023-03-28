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民法刪懲戒權家長不知怎教小孩 民團：政府應給配套

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台少盟、人本教育基金會、台灣家長教育聯盟、親子共學教育促進會、小民參政歐巴桑聯合今召開記者會支持民法1085條刪除父母懲戒權字眼。記者葉冠妤/攝影
台少盟、人本教育基金會、台灣家長教育聯盟、親子共學教育促進會、小民參政歐巴桑聯合今召開記者會支持民法1085條刪除父母懲戒權字眼。記者葉冠妤/攝影

法務部日前預告民法第1085條修正草案，刪除父母「懲戒」文字，改為教養時不得對子女為身心暴力行為，引發部分家長反彈。台灣少年權益與福利促進聯盟今與多個民間團體召開記者會，除給予草案肯定，對於有家長跳腳反對修法，民團認為，家長不見得是想要懲戒權，而是想追問「還可以怎麼辦？」呼籲政府應訂定修法的配套措施，提供家長友善親職資源與育兒環境。

台少盟、兒權盟理事長林月琴表示，民間團體這次的修法草案，這不僅是維護兒童權益，也意味著國家必須為親職支援系統投注心力，不得因為「家內事」，政府就置身世外。她指出，根據兒童權利公約精神，兒童應被視為獨立個體，需要的是尊重和溝通，而非教訓跟打罵，民法親子懲戒權修正的目的並非限制家長管教孩子，而是要去除懲戒的觀念，防止暴力成為管教方式。

家長反對修法，不見得是想要懲戒權，通常想追問的是「還可以怎麼辦？」人本教育基金會主任秘書陳致遠說，從人本去年五月的「家長育兒教養需求」網路問卷中得可知，24.1%贊成立法禁家內體罰，53.6%家長在有配套措施的情況下支持立法禁家內體罰，大部分的家長真的都不想動用暴力打小孩。

陳致遠說，家長需要的不是繼續打罵小孩的權力，而是需要國家提供親職資源，幫助父母擺脫暴力循環，理解孩子在哪些階段會有哪些行為表現，家長之所以打罵小孩，是因為很多家長也是在打罵中成長，只會這一套，但打罵小孩並不能解決問題，只會累積父母的無力感。

陳致遠觀察到很多家庭承受很多空間壓力，若小孩在公眾場所以哭鬧表達需求，有形無形間給家長很多壓力，導致很多時候家長不得不管教小孩給旁人看。他認為，政府從增加親子友善空間、完善托育系統、提供育兒喘息服務、強化親職教育做起，全面支援父母，讓家長知道保護跟教養小孩不只是家長的事，而是整個國家社會都可以一起幫忙。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智說， 懲戒的詞意，對教養孩子相對沈重，孩子應該是保護跟教養，而不是當成違法亂紀社會事件對待，修法只是開始，期待透過本次修法宣示拒絕暴力，更應該針對親職教育進行深度討論、提出政策方向，作為家長依循。

親子共學教育促進會理事長閔柏陵則分享經驗，親子共學成立以來，已協助親子家庭落實不打罵教育超過十年，透過帶領家長理解小孩行為背後的需求，與小孩平等討論，視小孩為權利主體的教育方式，不僅照顧到小孩心理健康，增加家庭成員的互相理解，許多家庭更創造出緊密又輕鬆的親子關係。

閔柏陵指出，已經有60幾個國家法令明定禁止家內體罰，亞洲方面早有以色列，近年日本南韓也將不得體罰入法，德國在2000年立法之初喊出「幫助，而非懲戒」的口號，強調立法是在改變輿論，並提供家庭不再仰賴使用暴力來解決衝突的資源，建議政府多與社會溝通，整合現有資源，並結合民間團體和社區力量建立支持系統，透過短中長期配套發展，協助家長友善且愉快地享受育兒過程。

親子 父母 育兒

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