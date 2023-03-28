珍貴老樹群遭毀 環團呼籲和泰集團勿讓ESG成漂綠笑話

和泰集團子公司長源汽車去年承租彰化縣溪州森林公園旁6公頃台糖土地，欲設置商用電動車展售中心，但該地有許多珍貴老樹群，引發爭議而暫停工，今年3月發現開始整地填土，多棵老樹根部遭土方掩埋、樹枝遭剪，環團今呼籲號稱「一車種一樹」的和泰集團，不要一手種小樹，一手砍老樹，讓ESG成「漂綠」笑話。

舊溪州糖廠在日治時期為林本源糖廠所在地，也就是著名的二林蔗農事件中被抗爭的對象，戰後1954至1970年，台糖總公司也設在此處，可說是台糖的起家厝。由於舊溪州糖廠的大片日式宿舍及招待所拾翠樓，早在1990年出就被拆除殆盡，這次爭議所繫的老樹群，就是舊溪州糖廠風華的最後見證。

我愛溪州團隊指出，長源汽車去年承租彰化縣溪州森林公園旁6公頃台糖土地，要設置商用電動車展售中心。但該地有羅望子、桃花心木、樟樹等舊溪州糖廠珍貴老樹群；去年11月動工引發地方居民抗議而暫時停工，地主台糖曾表示會以原地保留老樹為原則，若協調不成，將縮減長源汽車承租面積。

但居民今年3月發現，長源汽車已開始整地填土，多棵老樹根部被土方掩埋、奄奄一息，形同等死，部分老樹也被剪去樹頭及枝葉，疑似要移植，違背當初台糖原地保留老樹的說法。

我愛溪州團隊表示，這次爭議的6公頃用地原是舊溪州糖廠日式宿舍區，宿舍拆除後，一度荒廢多年，居民積極爭取下，台糖才進行基本環境整理，成為溪州市街居民平日散步遊憩的地點，然而這樣歷史現場及大樹綠地，將被和泰集團子公司長源汽車剷除，興建貨車展售中心。

我愛溪州團隊說，和泰集團號稱推動「一車一樹」的植樹活動，宣稱秉持日本豐田母廠對環境保護「人、車、地球的和諧」的願景，本案卻要摧毀舊溪州糖廠老樹群、剷除在地重要的歷史記憶，在完全未與社區溝通老樹爭議的情況下，放任包商持續整地填土，讓和泰集團的ESG行動，成為人前種小樹、人後砍大樹的漂綠笑話。