外送平台加收平台費10天申訴逾800件 民怨只輸線上遊戲

行政院消保處今天發布111年地方政府受理消費申訴案件統計，「線上遊戲」以4215件再次奪冠；「運輸」類3323件，則因外送平台無預警加收平台費，引發消費者反彈，較上年度增加825件，躍居第二名。消保處統計，富胖達股份有限公司（foodpanda）於去年6月6日無預警宣布隔日起增收台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市及新竹縣等6地區「平台服務費」，引發消費者反彈，截至同月15日，申訴案件即超過8百件。其餘依序為「服飾、皮件及鞋類」（含線上購物）3085件、「食品」類2534件及「健身」類2460件。

消保處表示，疫情影響下，各直轄市及縣（市）政府受理消費者申訴及申請調解案件共計70626件，連續3年破7萬件，較上年度之74686件，減少4060件。其中消費者服務中心受理之第一次申訴案件數量，即占近八成（79.72%）；前5名之申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「服飾、皮件及鞋類」、「食品」及「健身」。

針對申訴排第一的「線上遊戲中獎機率疑義」，消保處表示，許多消費者申訴線上遊戲業者隨意調整虛擬寶物中獎機率，質疑中獎機率不透明；抑或業者標榜限時限量之寶物商品，消費者花很多錢取得後，業者後續卻又開放取得方式，且調高取得機率等。經濟部已於去年公告修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，增訂揭露機會中獎商品或活動之機率相關規範，並自今年1月1日生效。

針對申訴排名第二的「外送平台無預警加收平台費」，消保處指出，富胖達股份有限公司（foodpanda）於去年6月6日無預警宣布隔日起增收台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市及新竹縣等6地區「平台服務費」，引發消費者反彈，截至同月15日，申訴案件即超過8百件。

消保處去年6月10日邀集相關地方政府及富胖達公司開會研商，要求儘速處理申訴案件。針對契約未有審閱期，以及無預警加收平台費等，富胖達公司於10月及11月依台北市政府建議，修正契約相關條款，提供首次訂閱日或自動續約日之次日起算7日內，倘未使用任何優惠服務，可退還會員訂閱費用；訂單倘適用平台費，將於結帳頁面顯示，供消費者知悉參採。