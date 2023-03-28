為台灣設計展預熱 新北推茶山系列活動4月8日開跑

台灣設計展今年10月將在新北美術館登場，新北文化局4月8日起以「Tea Park」主題呼應，串連翡翠水庫生態圈，推出茶山春市、茶山春光、茶山春旅系列活動，邀民眾一起體驗綠色療癒力。

新北文化局長龔雅雯說，從坪林向外延伸至石碇、新店一帶，山林蓊鬱、自然生態資源豐富。文化局串聯翡翠水庫生態圈的行政區打造「茶山繚療」品牌，今年融合茶文化規畫Tea Park為主題，首波活動茶山春市將於4月8日在坪林茶業博物館登場。