為台灣設計展預熱 新北推茶山系列活動4月8日開跑
台灣設計展今年10月將在新北美術館登場，新北文化局4月8日起以「Tea Park」主題呼應，串連翡翠水庫生態圈，推出茶山春市、茶山春光、茶山春旅系列活動，邀民眾一起體驗綠色療癒力。
新北文化局長龔雅雯說，從坪林向外延伸至石碇、新店一帶，山林蓊鬱、自然生態資源豐富。文化局串聯翡翠水庫生態圈的行政區打造「茶山繚療」品牌，今年融合茶文化規畫Tea Park為主題，首波活動茶山春市將於4月8日在坪林茶業博物館登場。
文化局說，茶山春市包含喫茶棧、茶選物、山之聲及泡茶席，將博物館園區化為Tea Park，民眾可以輕鬆自在地來逛逛茶展覽，其中4月8日至9日的泡茶席體驗，3月29日開放報名，民眾可享受茶點與好茶，聆賞自然系音樂，讓身心靈紓壓，還能把設計感十足的茶器具帶回家。
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