觀霧遊憩區雲霧步道入口施工管制 雪管處提醒遊客注意

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道辦理整修工程，觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台4月6日至30日將暫停通行，雪霸國家公園管理處提醒遊客注意，施工期間請改由大鹿林道東線入口處進出。

雪管處表示，雲霧步道位於全長約848公尺，步行來回約需40分鐘，步道以木棧道方式構築，沿途有3處賞景平台，可眺望雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也可近看觀霧、榛山、鹿場大山山景，是感受雲霧輕嵐的最佳景點。