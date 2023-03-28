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觀霧遊憩區雲霧步道入口施工管制 雪管處提醒遊客注意

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
觀霧遊憩區雲霧步道辦理整修工程，觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台4月6日至30日將暫停通行。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧遊憩區雲霧步道辦理整修工程，觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台4月6日至30日將暫停通行。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園觀霧遊憩區內的雲霧步道辦理整修工程，觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台4月6日至30日將暫停通行，雪霸國家公園管理處提醒遊客注意，施工期間請改由大鹿林道東線入口處進出。

雪管處表示，雲霧步道位於全長約848公尺，步行來回約需40分鐘，步道以木棧道方式構築，沿途有3處賞景平台，可眺望雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也可近看觀霧、榛山、鹿場大山山景，是感受雲霧輕嵐的最佳景點。

雪管處表示，為提供遊客更安全的遊憩空間，去年起逐年編列預算，分階段辦理雲霧步道整修工程，目前正進行觀霧山椒魚生態中心（觀霧管理站）後方的戶外平台及雲霧步道3處賞景平台整建工程。觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台預計於4月6日起至30日暫停通行，施工期間請改由大鹿林道東線入口處進出。如因天候等因素影響，延長或改變施工日期將另行公布，其餘各平台施工未影響步道通行，行經施工路段時請注意安全，造成不便請見諒。

觀霧遊憩區雲霧步道辦理整修工程，觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台4月6日至30日將暫停通行。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧遊憩區雲霧步道辦理整修工程，觀霧山椒魚生態中心後方戶外平台4月6日至30日將暫停通行。圖／雪霸國家公園管理處提供

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