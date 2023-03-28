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當心汽燃費催繳簡訊！ 公路總局曝一細節識別詐騙網址
自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收，營業汽車於每年3、6、9、12月分季徵收，近期有民眾收到去年汽燃費催繳通知簡訊，公路總局提醒，簡訊所載網址若不是｢gov.tw｣結尾，就不屬於政府機關網址，民眾若收到這類詐騙簡訊不要點選，以免荷包失血。
公路總局表示，最近有民眾收到疑似監理服務網簡訊網址｢https://mvdis-gov.vip/twjls1｣，要民眾繳納去年汽燃費，經查證該簡訊所載網址並非｢gov.tw｣結尾，不屬於政府機關網址，民眾若有收到這類詐騙簡訊，務請不要點選。
公路總局強調，監理服務網正確網址為｢https://www.mvdis.gov.tw/｣，民眾若收到繳費簡訊存有疑義，可洽各地區監理所站查證，勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。
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