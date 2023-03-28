清明連假國道疏運 國道警實施管制措施

國道公路警察局從4月1日至5日，實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」，呼籲民眾可先用1968App或高速公路局網站，查詢相關管制措施，以避開壅塞路段。

國道警方表示，今年4月1日至4月5日共有5天清明連續假期，為因應大部分民眾返鄉掃墓祭祖，國道預期湧現車潮，為維持清明連續假期國道車流順暢，國道警於清明連續假期期間，將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」。

另外提醒民眾，開車行駛在國道若不慎發生事故，應先開啟危險警示燈，並在肇事車輛後方100公尺處，豎立車輛故障標誌警告，再以照相攝影取代測繪，儘速至安全處，利用高速公路1968App警政報案聯繫紅斑馬處理。

同時，民眾欲得知前方路況突發事故，以利提早改道因應，也可藉由警廣路況報導及高速公路局CMS資訊。最後，民眾於國道沿線周邊墓區掃墓時，勿將車輛違規停放高速公路匝道口、路肩，避免影響主線行車，國道公路警察局，也會加強驅離、取締違規停車。