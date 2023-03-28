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新北首座機械臂手術啟用 17項醫療納健保給付

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
機器手臂手術只需不到一公分的傷口，醫師即可利用器械執行手術。圖／土城長庚醫院提供
機器手臂手術只需不到一公分的傷口，醫師即可利用器械執行手術。圖／土城長庚醫院提供

新北市立土城醫院於本月成立新北首座「達文西微創手術中心」，醫師透過操作機械手臂，只需要5個不到一公分傷口就可執行複雜精細醫術，術後傷口小、出血量少及減低併發症，更大幅縮短病人恢復時間。一位60多歲男性罹患早期攝護腺癌，經達文西手術切除腫瘤並重建膀胱和尿道，復原更快及減低尿失禁風險。健保署今年也宣布17項達文西手術納健保給付，有助減輕民眾就醫負擔。

過去民眾若選擇達文西機器人進行微創手術，費用可能高達數十萬元，健保署自3月起將肝、肺、腸、胰等17項手術納入健保補助，可為民眾省下大筆手術費用。新北市土城長庚醫院今發布於新北境內成立首間「達文西微創手術中心」。

達文西微創手術中心主任劉忠一指出，先前收治一位60多歲男性罹患早期攝護腺癌，經達文西手術治療切除腫瘤後，同時重建膀胱和尿道，使用機械手臂手術可以做到深處多層縫合、微創傷口小、復原更快及減低術後尿失禁風險。

外科部主任游明晉表示，達文西機器手臂手術是應用3D立體高解析度的影像呈現，只需要5個不到一公分的傷口，醫師可執行許多複雜的精細動作及縫合，術後傷口小、出血量少及減低併發症產生，也大幅縮短病人恢復時間。院長黃璟隆則說，隨著健保署宣佈今年有17項達文西手術納入健保給付，將有助於減輕民眾就醫負擔，未來面對相關手術時，又多一種術式的選擇。

健保署自3月1日起將肝、肺、腸、胰等17項手術納入健保補助達文西微創手術，可位為民眾省下大筆手術費用。圖／土城長庚醫院提供
健保署自3月1日起將肝、肺、腸、胰等17項手術納入健保補助達文西微創手術，可位為民眾省下大筆手術費用。圖／土城長庚醫院提供

微創手術 達文西

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