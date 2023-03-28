基隆紓解國道客運接駁車成效佳 試辦延至6月30日免費搭
基隆市府為分散上午尖峰時段安樂區搭國道客運通勤人潮，23日起試辦載免費接駁車，送到八堵火車站搭109次自強號。市府今天說，累計逾百人次搭乘，成效良好，將持續延長試辦至6月30日，期間都免費，請民眾多加利用。
市府交通處說，安樂八堵免費直達接駁公車共2班次，分別於平常日上午7時5分及7時15分自國家新城站發車，沿途停靠天驕社區、樂利三街口、婦幼中心、長庚醫院、自強橋頭及富景天下站。
通勤民眾在7時25分及7時35分抵達八堵火車站，可轉乘台鐵八堵站7時43分的109次自強號，8時整抵達南港站、8時10分抵達台北站，亦可轉乘停靠八堵站對號或非對號列車前往其他車站。
交通處長王圳宏表示，平日上午尖峰時段國道客運候車時間較長，且行經高速公路壅塞路段，若搭乘安樂八堵線公車至八堵車站後，再轉乘台鐵直達車前往南港站或台北車站，可減少民眾通勤時間。
王圳宏說，未來配合預計7月上路的基北北桃1200定期票，更能節省通勤費用支出，有效降低基隆市民通勤成本及負擔，請民眾多加利用。
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