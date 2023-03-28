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桃園市議會工作報告 交通局：1200月票確定7月上路

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市議會今舉行交通局工作報告，有許多議員質詢有關基北北桃及桃竹竹苗公共運輸定期月票的上路時間。記者陳右豪／攝影
桃園市議會今舉行交通局工作報告，有許多議員質詢有關基北北桃及桃竹竹苗公共運輸定期月票的上路時間。記者陳右豪／攝影

桃園市議會今舉行交通局工作報告，有許多議員質詢有關基北北桃及桃竹竹苗公共運輸定期月票的上路時間，備詢的交通局長張新福表示，北北基桃定期月票1200元，預計7月上路，桃竹竹則是799元、桃竹竹苗則是1200元，預計都會在7月上路；而公車20公里的免費，則要等到10月以後才會上路。

但也有許多議員反映1200要上路，但各區公車面臨班次不足的問題，像是議員鄭淑方、黃崇真、黃瓊慧、劉仁照、林政賢則提出選區內國道客運班次不足的問題，而議員許家睿則是提出市區公車有試辦成效不佳的情形，短期內應該提升共享運具的使用量。

張新福則表示，目前因缺工，年輕人不願意開公車，已加碼補助公車司機6000元薪資，但還和雙北薪資還有差距，會想辦法拉近差距，或是以就業穩定基金來辦理，再繼續研擬更多誘因招募司機。

而對於國道客運班次不足的問題，張新福說，未來1200月票上路後，搭乘機場捷運的費用就不會過於昂貴，機節也較為準時。北桃園地區將研擬開辦接駁到機場捷運A10站的接駁車，因路程較短，也比較好調度。

因1200月票包含公共自行車在內，議員劉勝全、鄭淑方、李宗豪、黃宛如也要求桃園境內的公共自行車應全面升級為2.0，並要求全面保險。張新福則回應，2.0的部分會在今年8月發包，明年陸續汰換，保險的問題，也會同時在設置2.0時辦理。

機場捷運 議員

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