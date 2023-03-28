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配對率超過40% 新北最好玩單身聯誼活動又來了

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市民政局今年將舉辦7場主題式單身聯誼活動，每場邀請60名單身男女一起在旅途中尋找幸福。圖／新北市民政局提供
新北市民政局今年將舉辦7場主題式單身聯誼活動，每場邀請60名單身男女一起在旅途中尋找幸福。圖／新北市民政局提供

新北市民政局今年將舉辦7場主題式單身聯誼活動，每場邀請60名單身男女一起在旅途中尋找幸福。第1場及第2場活動，將在3月29日零時起開放線上報名，時間至4月12日。活動幾乎秒殺，近三年配對率分別為33.82%％、32.20%、46.63%。

新北市自2013年開始每年舉辦單身聯誼活動，去年辦理6場，有356位單身男女參與，最後也成功配對83對佳偶，配對率高達46.63%。今年則預計舉辦7場全程免費的單身聯誼活動，希望透過戶外體驗、動靜態遊戲與DIY手作等多元類型的活動，讓單身男女們在趣味的互動下，找到友誼、愛情。

今年首場主題為「當油桐邂逅藍染情」，將帶大家前往土城欣賞初夏的五月雪，享受自然的悠閒饗宴，並在三峽體驗傳統藍染工藝，白布藉由手作渲染出湛藍、絢麗的圖樣，也為自己譜出一段繽紛的戀情；第2場主題則是「湖光碧潭水舞情緣」，在碧潭風景區來趟遊湖忘憂之旅，盼單身男女能在雙人合作踩踏天鵝船的過程中，讓彼此關係快速升溫。

另外5場次也設計海灘派對、山城解謎、旋轉咖啡杯、上山採茶、萬聖魅影等有趣活動，辦理時間及主題同步公布於網站，每人限參加1場，有興趣民眾可先瀏覽主題並依限報名。

民政局表示，今年7場活動時間分別為第一場4月22日、第二場5月6日、第三場6月3日、第四場7月1日、第五場8月19日、第六場9月9日、第七場10月28日。

民政局指出，為鼓勵單身男女們勇敢表達自己的心意，配對成功者都可以獲得配對紀念品及地方特產等禮物，沒有配對成功也有機會獲得摸彩小禮物。今年活動一律採線上報名，並以新北市民為優先，每場參加人數限額男女各30名。

民政局表示，雖然社會風氣改變，但新北市單身聯誼活動每年報名的狀況仍相當踴躍，幾乎在報名系統開啟後2小時內就被一搶而空，每年的配對率也相當高，近3年的數據分別為2020年的33.82%％、2021年32.20%、2022年46.63%。

單身聯誼活動 藍染

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