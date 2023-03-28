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馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

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馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

陳時中重回牙醫老本行 推廣全民潔牙

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
衛福部前部長陳時中（圖）上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。記者曾學仁／攝影
衛福部前部長陳時中（圖）上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。記者曾學仁／攝影

由於共同推動全民、學童、特殊需求者潔牙運動，人稱潔牙三劍客的衛福部前部長陳時中與牙醫學系同窗蔡鵬飛、賴弘明三位牙科醫師再度合體，上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦、育成社會福利基金會協辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。

潔牙法寶 3+1，講的就是餐後潔牙(牙間刷、牙刷和牙線)，定期洗牙和特殊需求的特別照顧，外加結合理論與實務的潔牙新書，陳時中、蔡鵬飛與賴弘明三位牙科醫師是台北醫學院牙醫學系同學，從年輕就開始推動全民、學童、特殊需求者潔牙運動，人稱「潔牙三劍客」三劍客因共同出版「潔牙之理論與實務」一書。

陳時中醫師表示，「牙齒就是最後一個碗」,每個人吃完飯都會洗碗，我們的牙齒就是最後一個碗，但許多人都會忘記洗，這對口腔健康是相當不利的，針對牙間刷，阿中教大家要選擇長柄前端必須是聖誕樹型，應該考慮的是可以進得去牙缝的最大號，而不是最小號,「國人常把牙間刷當牙籤使用是錯誤觀念」。

衛福部前部長陳時中（圖）上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。記者曾學仁／攝影
衛福部前部長陳時中（圖）上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。記者曾學仁／攝影
由於共同推動全民、學童、特殊需求者潔牙運動，人稱潔牙三劍客的衛福部前部長陳時中（左）與牙醫學系同窗蔡鵬飛（右）、賴弘明（中）三位牙科醫師再度合體，上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦、育成社會福利基金會協辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。記者曾學仁／攝影
由於共同推動全民、學童、特殊需求者潔牙運動，人稱潔牙三劍客的衛福部前部長陳時中（左）與牙醫學系同窗蔡鵬飛（右）、賴弘明（中）三位牙科醫師再度合體，上午出席由台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會主辦、育成社會福利基金會協辦的「潔牙法寶」記者會，推動潔牙知識的人生經歷，以及民眾口腔照顧ABC。記者曾學仁／攝影

醫學院 醫師 陳時中

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