全台僅400人…61歲男手腳無力 屏基發現罹患這罕病

61歲陳姓男子去年初出現手麻腳麻的症狀，漸漸虛弱無力，以為是中風、坐骨神經壓迫、心血管疾病，但治療後都未獲改善，後來到屏東基督教醫院神經內科就診，經過神經理學檢查，敲打膝關節竟然無肌腱反射，觸感、疼痛感下降，進一步安排神經傳導檢查，發現神經傳導速度明顯下降，神經產生急性脫髓鞘反應，找出真正的病因是全台患者數約僅400人的急性脫髓鞘多發性神經炎。

陳先生說，剛開始發病是顏面神經受到影響，然而兩隻手掌及腳掌持續發麻，想說可能是末稍血液循環不好，於是加強運動、泡熱水，沒想到反而症狀加劇，後續更出現上下樓梯無力、步態不穩，握力下降，四肢感覺喪失的情形；今年1月底相似症狀又再出現，而且手腳麻木和四肢無力快速惡化。

屏基神經內科檢查後，同樣又是脫髓鞘反應，配合腦脊髓液檢查發現蛋白質濃度上升等發炎證據，神經超音波掃描也看到神經發炎腫脹，診斷為慢性脫髓鞘多發性神經炎，與病人討論後，陳先生在屏基改以類固醇與免疫球蛋白進行治療，經治療後症狀出現初步改善，需一段時間觀察治療反應，調整藥物。

屏基神經內科主治醫師楊宗霈說，慢性脫髓鞘多發性神經炎 (CIDP) 是自體免疫系統攻擊周邊神經的髓鞘，造成運動及感覺神經髓鞘層的破壞進而導致周邊神經傳導失靈，每10萬人中約有2人會罹患此疾病，全台患者數約僅400人，也因如此，患者在診斷、治療，尤其是藥物費用負擔上，相較其他常見疾病更易碰上難題，疾病好發於50至60歲間，男性多於女性。患者雙手雙腳會麻木、無力、步伐蹣跚，然後逐漸地失去痛覺、觸覺、平衡等感知能力。

他說，慢性脫髓鞘多發性神經炎是一種後天慢性疾病會反覆發作，需長期持續控制、治療，學習如何與它長期共存。如果疾病初期未能及時發現錯失治療，患者會慢慢失去行動能力，甚至影響呼吸危及性命，提醒民眾不要輕忽看似普遍常見的手腳麻木症狀，如果持續進展，應趕緊就醫接受神經學相關檢查。