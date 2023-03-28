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出遊跑山區最怕來令片過熱煞車失靈 警教這三招保平安

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
和平警分局向大型車駕駛宣導「酒後不開車，不超速、超載，不違規超車」等安全駕駛觀念。圖／台中市警察局和平分局提供
和平警分局向大型車駕駛宣導「酒後不開車，不超速、超載，不違規超車」等安全駕駛觀念。圖／台中市警察局和平分局提供

台中市和平區有武陵、福壽山農場、大雪山與八仙山森林遊樂區等景點，疫情趨緩，假日吸引不少民眾上山踏青；民眾上山最擔心連續長下坡路段，煞車失靈，和平警分局呼籲，首先先降檔讓引擎煞車產生作用，其次拉起手煞車，若仍無法停車，最後利用車身摩擦山壁、牆壁或將輪胎駛入路旁水溝，幫助減速。

和平區除是遊客假日喜訪之處，高山地區農產品與茶葉豐富，台8線與台7甲線沿山路蜿蜒而建，路幅狹小，和平警分局前天邀集大梨山地區貨運業者座談，宣導大型車安全駕駛觀念。

和平警分局指出，駕駛大型車應遵守「酒後不開車，不超速、超載，不違規超車，充分休息後再上路，無號誌路口停讓才安全、行經社區及學校減速慢行、停讓行人及長下坡駕駛技巧」等安全駕駛觀念。

至於用路人平常不常行駛山區連續長下坡，和平警分局呼籲，若遇長下坡採「降檔」方式，藉由引擎剎車來減速，並配合「點煞」踩放煞車進行氣壓煞車，才不會造成來令片過熱導致煞車失靈。

如果下坡時遇到煞車失靈，第一步需先降檔讓引擎煞車產生作用，同時也須拉起手煞車，若仍無法停車，最後利用車身摩擦山壁、牆壁或將輪胎駛入路旁水溝等，來幫助停車將損害減至最低。

和平警分局向大型車駕駛宣導「酒後不開車，不超速、超載，不違規超車」等安全駕駛觀念。圖／台中市警察局和平分局提供
和平警分局向大型車駕駛宣導「酒後不開車，不超速、超載，不違規超車」等安全駕駛觀念。圖／台中市警察局和平分局提供

疫情 茶葉 梨山

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