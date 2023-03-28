美景背後有悲哀…回鄉掃墓看見這幕如夢中 網笑：小心祖先在對面招手

春天真是個百花盛開的季節，戶外隨處可見美麗的花草綻放。清明時節大家都會回鄉掃墓，日前有一名網友發文表示，開車在鄉野小路，看到「小時候才看得到的景象」，一度以為自己在做夢，引發網友好奇。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「開車在鄉野小路，看到這一幕，還以為自己睡著在做夢」，照片中可見小路旁的田野，遍地開滿了牽牛花，美不勝收彷如夢境般！

貼文一出迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「滿地牽牛花耶」、「好夢幻」、「大地公主的裙擺」、「有種愛麗絲夢遊仙境的感覺」、「好特別！真的像是夢境」、「世外桃源」、「小時候才看得到的景象」、「最近他們開滿滿，附近小路也有看到」、「千萬不要說在哪裡，不然會被網美大軍破壞光光」。

有網友不解表示「這是矮牽牛，也太美，那兒該不會是夜總會吧？」，此時有網友開玩笑回應「對馬戰鬼的場景」、「小心祖先在對面招手」。

有看過類似的場景的網友也說道「我家附近也有，原本是田，地主填起來後，就開始長草長花，也是紫色牽牛花」、「有看過，是由咸豐草組成的花毯，很大一片，並且中間還有涼亭，當下看到時讚嘆不已，真的很美，但走近一看，才發現是一座沒整理的公墓，當下依戀不捨地離去」、「這種景象以前掃墓時常見，墳地太久沒人管了，美的背後有悲哀」。