少女關節不定時疼痛竟是巨大細胞瘤作祟 冷凍治療根除

北部一名18歲許小姐關節不定時疼痛，經查發現居然是巨大細胞瘤，台北慈濟醫院骨科醫師黃振文以「輔助性冷凍治療」，骨刮除後填補人工骨，許小姐手術及復健後已恢復正常生活，定期回診追蹤也皆無異狀。

許小姐右邊髖關節不定時疼痛，起初以為是生長痛，但後來痛至難以行走，也無法好好睡覺，影響生活品質。經安排Ｘ光以及核磁造影檢查後，發現她右邊股骨近關節處有50X35毫米的巨大細胞瘤，腫瘤甚至已經大到超過股骨頸的三分之二以上，嚴重侵犯骨頭結構造成疼痛。

黃振文指出，巨大細胞瘤為良性的腫瘤，好發於20至40歲的女性，且多數位於骨骺附近、非常貼近關節表面處，對骨頭局部的破壞程度大，如果疏忽會容易造成病理性骨折，甚至會穿破關節。

雖然是良性腫瘤但是卻有3至5%的機會轉移至肺部，也有機會轉變成惡性腫瘤，因此在治療上須更加小心，避免傷害到病人的關節軟骨，影響之後的功能受損及關節炎。

黃振文表示，傳統治療會以棉棒沾取化學藥劑，塗抹在刮除病灶後的患處，但藥劑具有毒性，所以對病患也有危害；相較之下，「輔助性冷凍治療」能更完善的刮除腫瘤並降低復發率。此次幸虧許小姐及早發現，以手術治療，術後也積極配合復健，關節機能才得以恢復迅速。

此次治療先腫瘤刮除手術，廣泛的清除腫瘤後再以「輔助性冷凍治療」使用零下196度的液態氮混合酒精，讓混合物的溫度到達平衡，接著放入空腔，透過低溫殺死腫瘤細胞後，再利用異體捐贈的骨頭跟人工骨，填進患部，讓受傷的骨頭有支撐性，以利後續復健。

黃振文提到，通常以痛的位置及是否摸到腫塊區分生長痛跟骨腫瘤疼痛，生長痛運動會比較不痛；骨腫瘤在運動的時會增加骨頭的負擔，痛感增加。建議骨頭有任何不適，應立即就醫尋求專業診斷，術後更要配合醫師定期回診檢查，才能維護自身健康。