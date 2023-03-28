明陽光露臉中南部上看30度 天氣風險公司：周四雨再來

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天說，昨天下午開始有新一波的華南雲系逐漸接近台灣，台南以北平地、高屏山區都降雨，但雨量不是很多。今天這些華南雲系逐漸離開，預估除東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部、中南部山區仍有些局部短暫雨機會，其他地區以多雲天氣為主。

歐宗學指出，明天東北季風減弱，轉為偏東風環境，東半部持續有較多雲量及短暫雨機會，西半部大致多雲到晴，山區附近仍然可能有零星降雨機會，比今天溫暖，連北部都有陽光露臉，各地高溫有機會達24度以上，中南部上看28-30度。

他表示，明天晚上另一波的華南雲雨區又會逐漸東移，到周四會再次為中部以北、東半部帶來短暫陣雨。南部這次仍然是處在影響的邊緣，得碰碰運氣看有沒有機會有些降雨。

歐宗學說，周五這波雲雨區就會逐漸離開，水氣減少以後各地降雨機率降低。周末起就是一連五天清明節連假，目前來看前期仍偶爾有些水氣通過台灣附近，前三天中部以北是否有降雨還要觀察未來幾天的預報，後兩天可能有鋒面系統在台灣附近發展，鋒面位置及強度會影響降雨範圍以及雨量的多寡，還有很大的變動，需要持續追蹤觀察。