今天仍有短暫雨 吳德榮：周四雷雨 周五白天漸好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部局部短暫雨後轉多雲時晴，北台偏涼微冷、其他地區早晚亦稍涼。到了周四，鋒面伴雷雨，周五白天漸好轉。

吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有結構鬆散雲系通過，伴隨局部弱降水回波，台南以北及東半部有少量降雨，高屏山區很零星。

吳德榮說，今晨截至上午5時3分平地最低氣溫為新北石門區12.7度，截至4時53分其他各地區平地最低氣溫：中部（台中清水區）13.8度，南部（台南後壁區）15.5度，東部（宜蘭五結鄉）15.1度。

他表示，今天雲系逐漸東移，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部局部短暫雨後轉多雲時晴。北台偏涼微冷、其他地區早晚亦稍涼。各地區平地氣溫，北部13度至20度、中部14度至27度、南部16度至30度，東部15度至29度。明天相對空檔；各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫明顯回升。

吳德榮說，周四鋒面雨帶抵達，中部以北轉為有陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，南部降雨則較零星；周五白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫回升。

到了周六、下周日，華南又有鬆散水氣東移，中部以北有局部短暫雨的機率；下周一、二（4月3日、4日）各地多雲時晴，氣溫回升。不過，模式模擬愈近末期，不確定性愈大，且各國模擬皆不一致，應持續觀察模式調整。