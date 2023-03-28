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6類豆製品吃太多 恐埋慢性病風險

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
百頁豆腐一半是油脂組成，熱量相當高。圖／本報資料照片
百頁豆腐一半是油脂組成，熱量相當高。圖／本報資料照片

豆製品很健康嗎？其實，並不見得。

常見的百頁豆腐、豆棗、炸豆皮、臭豆腐、油豆腐、素肉等6類豆製品，因受到製程及加工方法的影響，若吃過量，恐埋下未來罹患慢性病風險。

1.百頁豆腐

百頁豆腐並不能算是豆製品，因為它的製程不是由豆漿加入凝固劑而成，而是使用沙拉油、大豆蛋白、修飾澱粉及各種調味料做成的。尤其百頁豆腐一半是油脂組成，熱量相當高，吃下肚容易發胖、有高膽固醇問題。

2.炸豆皮

炸豆皮口感雖然舒爽，但實際上非常油。它的製程是將浮在豆漿上頭的那層皮拿去油炸，以延長保存期限及增加口感，但豆皮的營養素卻被破壞殆盡，反覆油炸的油甚至出現反式脂肪，吃多易增加心血管疾病風險，最好還是選擇少加工的濕豆皮為佳。

炸豆皮吃多易增加心血管疾病風險。圖／本報資料照片
炸豆皮吃多易增加心血管疾病風險。圖／本報資料照片

3.油豆腐

小小的三角油豆腐是由傳統豆腐經過油炸後而成，外觀金黃酥脆，不易碎裂，但因為油豆腐炸過的關係，其熱量是同分量的板豆腐的兩倍，加上油豆腐絕大多數會用醬油、糖、鹽等調味料，做成紅燒或悶滷，其鹽分與糖分不容小覷，過量攝取不利整體健康。

油豆腐熱量是同分量的板豆腐的兩倍。圖／本報資料照片
油豆腐熱量是同分量的板豆腐的兩倍。圖／本報資料照片

4.豆棗

很多人吃稀飯習慣配一種甜甜的、橘色的豆棗，它是將豆乾切絲後，拿去油炸，再裹上糖、鹽、油、食用色素及各種添加物的多重加工食品，幾乎沒什麼營養價值，甚至常被驗出含防腐劑過量添加問題，攝取過量也不利健康。

豆棗（左）幾乎沒什麼營養價值，甚至常被驗出含防腐劑過量添加問題。圖／本報資料照片
豆棗（左）幾乎沒什麼營養價值，甚至常被驗出含防腐劑過量添加問題。圖／本報資料照片

5.素肉

素火腿、素肉、素魚等原料為大豆蛋白、麵筋、穀類、菇類等，再加上許多食物添加劑，如明膠、色素、香料等而成，不僅讓許多營養素流失，還有高鹽、高油問題，長期攝取，不利心血管及肝腎健康。

素肉有高鹽、高油問題。圖／123RF
素肉有高鹽、高油問題。圖／123RF

6.臭豆腐

傳統臭豆腐是採自然發酵，其原料大多是祕方，多半沒有經過殺菌，有相當高的機率產生其他壞菌，如大腸桿菌的交叉汙染；研究發現，臭豆腐愈臭，意味著有害身體的氨、揮發性胺類、屍鹼等物質更多，危害也愈大。而且不論是油炸或清蒸豆腐，加上泡菜及醬料，平均一份鹽量約10克，遠超過國民每日平均6公克的鹽攝取量。

臭豆腐有相當高的機率產生其他壞菌。圖／本報資料照片
臭豆腐有相當高的機率產生其他壞菌。圖／本報資料照片

臭豆腐 豆製品 反式脂肪

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