猴痘會空氣傳播所以要在醫院隔離？ 黃立民指出2大錯誤

根據疾管署規定，猴痘確診者必須在醫院隔離至「全身痂皮掉落」，多名個案症狀輕微卻在醫院被隔離數十天，幾度身心瀕臨崩潰，直呼侵害人權。對於專看愛滋的感染科醫師指出，猴痘水泡破掉可能「空氣傳染」，所以有必要在醫院隔離，觀察病程變化，國內感染症權威駁斥，至少有2大錯誤，不宜以此作為強制隔離的正當化理由。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，第一，飛沫傳染不等於空氣傳播。飛沫傳染是指2公尺內可能傳播，空氣傳播是可以橫越數公尺以上的遠距傳播，這兩種傳播途徑是完全不同的。如果猴痘可以空氣傳播，全世界和台灣的個案數字絕對不會只有現在這樣的規模；猴痘可能飛沫傳染，但此途徑傳染效率不好，經性行為接觸傳染的機率更高。

第二，以目前確診個案的感染途徑來看，要透過飛沫傳染去感染他人的機率不高，除非是長期同住而且密切接觸的家人或伴侶。根據WHO官網說明，猴痘的飛沫傳染通常發生在長時間的面對面接觸，密切接觸者比較容易因接觸皮膚傷口或呼吸道分泌物而受到傳染。

黃立民表示，受到猴痘病毒傳染的部位有兩種，一個種是呼吸道、腸胃道、結膜，另一種是性器官，現在的個案大多是經由性接觸傳染的，病毒集中多半集中在下面，呼吸道的病毒量很少，不太會再透過飛沫傳染給別人。

有必要在醫院觀察到「全身痂皮掉落」嗎？黃立民說，有點太久了。要想清楚，把人關在醫院的目的是什麼？如果為了治療和觀察，擔心有免疫功能較差的人疾病惡化、蔓延全身，通常觀察一到兩周就夠了，因為這種情況若要發生，前一兩周就會發生。

黃立民表示，如果只剩下一點點疹子還沒全好，個案已經知道如何自我照顧、自我防護，或甚至他根本是一個人住，那應該是可以回家，不需要一直關在醫院，「去超商買個東西也不會怎麼樣。」其他國家都沒有把隔離時間拉到「全身痂皮掉落」這麼長，通常都是有限度的隔離觀察治療而已，台灣規定或許是「一開始規格拉高因應，但之後應該要可以檢討。」