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難得三月雪！ 雪霸國家公園翠池、雪山主峰圈谷都降雪

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
雪霸國家公園內的翠池及雪山主峰圈谷，昨近午下起罕見的三月雪，有山友描述當時現況「風大、低溫，有雪」。圖／翻攝臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」
雪霸國家公園內的翠池及雪山主峰圈谷，昨近午下起罕見的三月雪，有山友描述當時現況「風大、低溫，有雪」。圖／翻攝臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」

難得三月雪！這兩天春雨、溫度又下降，位於雪霸國家公園內的翠池及雪山主峰圈谷，昨近午下起罕見的三月雪，有山友描述當時現況說「風大、低溫，有雪、目前鬆軟，請要上山自行評估」，還將影音片上傳「雪霸國家公園登山資訊分享站」與山友一起分享，網友也直呼「幸運」。

雪霸國家公園指出，昨天上午除了雪霸，玉山管理處所轄的玉山主峰、北峰也都有短暫降雪；追雪熱點「合歡山」也有民眾拍影片分享，約在上午8時短暫降冰霰約2分鐘。

副處長陳俊山則表示，快到三月底了，還有降雪相當少見，研判這波積雪約5公分左右。由於山上有很多步道還是結冰的，加上這波「春雪」，路面會更顯潮濕、濕滑，提醒山友近日要特別留意天氣變化及個人安全。

山友 國家公園 降雪

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