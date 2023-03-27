搶國際觀光客5月起加速 7月起3大生活圈交通月票上路

迎接疫後觀光回溫，交通部表示，三大生活圈（基北北桃、中彰投苗、南高屏）交通月票7月上路，販售通路包括捷運車站、台鐵車站及網路App購買等；5月起辦理促進自由行旅客來台措施、加速團客來台措施；考量來台旅客成長，穩定接待國際旅客旅宿業量能，今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金。

行政院今天下午舉行「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」，交通部會中說明「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」期程規畫及推廣方式。

交通部路政司表示，已輔導全國推動公共運輸月票措施，三大生活圈預計7月上路；為加速觀光產業復甦，交通部5月起辦理促進自由行旅客來台措施、加速團客來台措施，考量來台旅客成長，穩定接待國際旅客旅宿業量能，自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金。

交通部路政司表示，在「行政院促進公共運輸使用方案」公共運輸通勤月票方面，經盤點全國公共運輸條件並與各縣市協調研商後，目前已有20縣市規畫相關通勤月票方案。

三大生活圈部分，基北北桃生活圈將推出單一月票，中彰投苗生活圈、南高屏生活圈則將推動「都市內」及「跨城際」兩種月票，除了票價更優惠，可搭乘公共運具也增多，便利民眾依其需求選購使用。

交通部路政司指出，目前三大生活圈縣市已展開相關前置作業，包括營運規則確認、票證系統整合、驗票程式修改與驗測等，預計明年7月發行上路，初步規畫販售通路包括捷運車站、台鐵車站及網路APP購買等方式，屆時交通部也會要求印製有中央統一識別票證（卡），以及舉辦行銷宣傳活動，鼓勵民眾購買月票多搭乘公共運輸。

其他縣市部分，因以往無月票推動經驗與基礎，所需作業時間較長，交通部亦會加以輔導協助，希望在明年下半年其他生活圈或縣市之月票措施可以陸續上路，嘉惠更多通勤族群。

鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，交通部路政司說，規畫台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

交通部路政司表示，為加速觀光產業復甦，交通部「加速擴大吸引國際觀光客方案」5月起辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來台措施。自由行來台國際旅客有機會抽獎獲得5000元消費金，總共50萬份；在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊方面，依照停留天數及團體人數，給予5000元到5萬元的獎助金，預計獎助9萬團，進而帶動食宿遊購行等觀光關聯產業商機。

至於旅宿業長期缺工問題，交通部路政司說，考量來台旅客成長，為穩定接待國際旅客的旅宿業服務量能，觀光局今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5000元，最長一年，以有效改善缺工問題。

交通部表示，目前國內外疫情已逐漸趨緩恢復正常生活，值此疫後社會經濟活動蓬勃發展之際，推動公共運輸通勤月票及觀光景點公共運輸接駁措施，對減輕人民負擔、穩定民生物價、健全公共運輸環境及復甦觀光產業等具有莫大效益，更有助強化國內經濟與社會發展韌性，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機。

交通部說，3月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次目標，相較去年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今年84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現。