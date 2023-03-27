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看好吸引國際觀光 王國材：推動馬祖大橋、北竿機場擴建

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材表示，積極推動連結南北竿的馬祖大橋、北竿機場擴建。本報資料照片
交通部長王國材表示，積極推動連結南北竿的馬祖大橋、北竿機場擴建。本報資料照片

推動馬祖觀光，交通部長王國材表示，馬祖擁芹壁村、北海坑道等世界級景點，是吸引國際觀光客的重要據點，持續積極提升馬祖海、陸、空交通服務，提供安全、便利與穩固的聯外運輸，打造大坵生態公園成當地新亮點，並積極推動連結南北竿的馬祖大橋、北竿機場擴建。

華信航空昨天首航馬祖，立法院交通委員會昨、今天赴馬祖考察交通建設，連江縣交通暨觀光建設發展座談會，聽取南竿及北竿機場建設、馬祖大橋、台馬微波緊急擴充計畫進度簡報，並對縣府提案逐一討論。交通部長王國材、航政司長何淑萍、路政司長林福山、民航局長林國顯等人出席。

交通部航政司轉述王國材在會中表示，華信、立榮2家航空公司良性競爭，提供馬祖地區民眾更好服務。除了考察大坵生態公園，並指示觀光局、馬管處就觀光事務積極協助縣府，打造大坵成馬祖新亮點。

會中，交通部民航局報告南北竿機場建設，包括在建南竿機場航站擴建工程、北竿航空站前停車場改善工程及南竿機場設置工程材料攔阻系統（EMAS），北竿機場跑道由1150公尺延長至1500公尺等擴建計畫，民航局刻修正環境影響說明書，預計今年4月底送行政院環保署。

王國材說，偏鄉交通正義也是交通部重要政策，補助連江縣政府新造「新台馬輪」，連江縣政府亦積極完成將在4月啟航提供服務服務，進一步提升海運運力與服務效能。

「台馬輪」預計在2023年底除役，為減少虧損，王國材指示由航港局、連江縣政府研議提早除役可行作法。連江縣政府提出島際船班停航多日致島上物資運補中斷，航港局將協助務實檢討馬祖貨船營運及物資運補機制。

交通部航政司表示，連江縣政府為提升馬祖地區觀光計程車轉型推動計畫，希望可修訂國內計程車車隊成立法規門檻限制案，公路總局將參酌當地實際需求及離島區域特性，通盤研議降低離島區域計程車隊申請門檻。

另外，牛角、馬港等2處停車場興建補助案，王國材則指示，公路總局納入後續審議會議審查；芹壁停車場則由縣府重新檢討設置地點及工法後，循程序向觀光局申請經費補助。

有關台馬海䌫修復一事，交通部航政司指出，列席的中華電信表示海纜修復船預計4月20日來台修復，也會積極辦理台馬微波擴充計畫。王國材說，中華電信應注意海底電纜設置深度及外部包覆安全性，提升設施安全韌性。

馬祖 交通部長 王國材

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