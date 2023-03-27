歡慶兒童節系列好康活動 寶熊漁樂碼頭線上購票3人成行兒童免費

5天的兒童暨清明連假將到，台中潭子的寶熊漁樂碼頭推出系列好康活動，連假期間全家3人到館參觀，兒童可免費入館，還有DIY雙體驗、花藝粉彩課程，戶外另有教練帶領釣魚。

兒童節限定活動即日起至4月5日前，在寶熊漁樂碼頭的官網購票，購買兒童節限定套票優惠價360元，享有雙人購票兒童(12歲以下)免費入館優惠，可參加釣魚故事館導覽、觀賞3D海洋劇場，還有抵用券可折抵體驗虛擬釣魚體驗或手作課程。

寶熊館內各式手作課程，連假期間推出雙體驗活動，參加釣竿的組裝、彩繪餌鑰匙圈或彩繪BO熊撲滿體驗，加送紀念幣體驗活動。每月限定的特色課程，花現擴香座及粉彩書卡課程，由專業導師帶領教學，可創作出獨一無二的作品帶回家。