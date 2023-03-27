科學園區用水激增 水利署：靠再生水調度

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

缺水問題持續延燒，恐波及台灣科學園區最前線！氣象局指出，近期降雨都集中於北部，南部旱情依舊。民進黨立委張廖萬堅27日質詢表示，加上科學園區用水逐年增加，恐排擠民生用水。水利署副署長黃宏莆回應說，科學園區將逐漸落實再生水計畫，並會逐漸完成全台水源管線的串連，加強水資源調度。

園區用水逐年增

張廖萬堅指出，竹科、中科與南科2022年日均用水總計為70萬噸，但科學園區用水量逐年增加，如果趨勢不變，2026年就會增加至101萬噸。他說，國科會計畫用回收的「再生水」的方式來補足用量，但數據顯示，再生水的供應量根本是杯水車薪，產業還是有可能遇到缺水的狀況，政府有何因應對策？

國科會副主委陳宗權回應說，科學園區除了使用再生水之外，還是會有自然水備援。張廖萬堅追問，台灣近年旱情不斷，恐成為常態，因為民生用水也是使用自然水，如果拿去補充科學園區水資源缺口，恐怕產生資源排擠的狀況。

水利署副署長黃宏莆表示，在科學園區再生水計畫上路之前，都會區域調度進行供水，目前規劃將水源與管線全部串接起來，讓各個水庫可以互相調度，達到「北水南用」等效果。張廖萬堅追問時程，黃宏莆回應說，預計於116年、117年可以全部完工，但部分區域可以更快完成。

降雨難解南部渴

氣象局指出，26日持續受到東北季風及華南雲雨區東移影響，台灣水氣相當豐沛，甚至出現瞬間大雨、雷擊及強陣風的狀況，但降雨集中於中部以北，對於南部水情幫助並不大，多處仍是減量供水或減壓供水的狀況。

水利署26日發布新聞指出，台灣持續受東北季風及華南雲雨區帶來水氣，水利署人工增雨服務團已進行地面人工增雨，將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水。目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。

台水公司也指出，民眾可以落實簡易的省水措施，如隨手關水龍頭的習慣、改用省水兩段式馬桶、縮短淋浴時間或是安裝低流量的蓮蓬頭，而且也要減少澆灌、洗車、沖洗外牆等非必要性用水，以及定期檢查家中用水設備以預防漏水。

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