培育東部護理人員 張榮發文教基金會伸援手

全台護理人員長年短缺，東部更嚴峻，門諾醫院為此與馬偕護校合作開設「門諾專班」供花東學子就讀，張榮發文教基金會近兩年提供250萬元扶助，培育東部護理人員之餘，並為台灣東部醫療資源與品質貢獻一份心力。

門諾專班有七成學生經濟並不寬裕，張榮發文教基金會扶助這些期望改善東部醫療夢想的孩子，使得求學之路不再困難重重。就讀門諾專班的嘉琪，因缺乏家庭支持，就學與生活猶如「一個人的武林」苦撐，原本也想休學，但因申請到張榮發文教基金會的獎助學金，讓她對未來重新燃起希望，堅定往夢想邁進。

就讀馬偕護校四年級的恩慈說，從小開學時，最擔心學費問題，尤其大專費用更高，一度讓她想放棄，但張榮發文教基金會的獎助學金，就像及時雨，讓父母放下心頭重擔，自己也能降低打工時數，專注學習，十分感恩。

張榮發文教基金會執行長鍾德美表示，這些仍在青春年華的護校生，每月獎助金無形幫助減輕原本不屬於這個年紀的孩子該有的負擔，也能像同儕一樣朝夢想前進，畢業後願意再回到東部擔任護理人員，幫助更多病患，具體落實基金會長期倡導的「善循環」精神。