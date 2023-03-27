螢光閃閃現身東眼山 火焰蟲傳說系列活動開跑

林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心，在4月29日至5月20日辦理「火焰蟲傳說」系列活動，民眾不但有機會到東眼山住宿一晚，隔天還能參與園區活動，歡迎有興趣民眾，於3月29日早上9點起，於「台灣山林悠遊網—東眼山自然教育中心-火焰蟲傳說」網站上報名，一起參與這初夏的晚宴。

火焰蟲傳說報名連結：

新竹林區管理處表示，東眼山森林生態良好，一年四季都能觀察到螢火蟲。四、五月是黑翅螢大發生時機，傍晚的森林彷彿宛如星光大道一般令人驚豔。同時也出現的還有紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢與擬紋螢等成蟲，各自閃爍著自己的求婚密碼。因此火焰蟲傳說活動即是運用東眼山的螢火蟲資源，帶領學員認識螢火蟲的生命史、季節性、發光的機制與意義。

東眼山自然教育中心由林務局新竹林區管理處管理，園區位於桃園市復興區，蘊含豐富的森林生態資源，是民眾親近自然的好去處，也是優質的環境教育設施場所。「火焰蟲傳說」活動適合家庭親子參與，一起到森林裡認識螢火蟲，體認保育生物多樣性的可貴。