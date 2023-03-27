快訊

國民黨討論兩岸論述為總統鋪路 擬訴求九二共識就是中華民國？

登山女神曾格爾遭提告侵害配偶權求償200萬 富商下午到庭作證

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

掃墓小心這種蟲！被咬恐高燒、頭痛 死亡率可達60%

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
恙蟲病將導致患者高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，桃園市衛生局提醒民眾掃墓要小心。圖／桃園市衛生局提供
恙蟲病將導致患者高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，桃園市衛生局提醒民眾掃墓要小心。圖／桃園市衛生局提供

清明連假將至，民眾掃墓祭祖或外出踏青至山區、郊外活動機率增加，容易遭恙蟎叮咬而罹患恙蟲病。依據疾管署監測資料顯示，今年截至3月20日全國累積確診16例，雖桃園市目前尚無確定病例，桃園市衛生局提醒，民眾若前往郊外掃墓或山區從事戶外活動有接觸到草叢，務必做好個人防護，避免遭恙蟲叮咬。

衛生局表示，台灣全年皆有恙蟲病例發生，通報數自每年4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，以花東及離島地區感染者最多，去年全國確診280例。

衛生局表示，恙蟲病是遭帶有立克次體的恙蟎叮咬，恙蟎體積極小，肉眼不易發現，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附經過的人類或動物身上，遭恙蟎叮咬後，潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚還會出現紅色斑狀丘疹，叮咬處出現焦痂，如果未適當治療，死亡率高達60%。

衛生局提醒，民眾清明祭祖掃墓或從事踏青、露營等戶外活動會有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。

返家後則應盡快沐浴更衣，避免恙蟎附著叮咬，如有疑似症狀，應盡速就醫並告知醫師相關活動史，有無出入郊區、草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷參考。

衛生局 恙蟲 醫師

延伸閱讀

民眾提前掃墓又遇雨 彰化市大埔路湧現車潮造成塞車

虎頭山掩埋場火警靠它！防清明掃墓引火 消防出動神器

清明掃墓時節 土城警啟動交通疏導

高雄田寮公墓區中午野火又起 同一地62歲男掃墓心臟病發送醫不治

相關新聞

今晚還有一波水氣通過 專家：明起春雨暫歇 盼周四再來

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣仍然受到東北季風及華南雲雨區影響，但雲雨發展強度相較周末時已有明顯減弱，預估白天...

周四第二波春雨 賈新興：嘉南高有機會 清明節全台雨襲

今年第一波春雨明天暫歇，但中南部旱象仍未紓解。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周四至周五第二波春雨，接著4月...

流鼻血別用衛生紙塞！醫科學會警告：傷口恐越弄越大

許多人或多或少都有「流鼻血」的經驗，也有人一旦發現鼻子開始出血，就會下意識地使用衛生紙塞住，以免血液繼續流失。然而日本媒體近來報導，其實流鼻血的時候，有其他方式可以防止血液繼續流，反而不該使用衛生紙塞住。

他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難？1日運動量攤開光看嚇死人

運動雖然有益身心健康，不過不是多動就好，一名60歲的男子從40歲開始，就堅持每天運動8小時的習慣，卻沒想到某天竟然痛到無法走路。

掃墓小心這種蟲！被咬恐高燒、頭痛 死亡率可達60%

清明連假將至，民眾掃墓祭祖或外出踏青至山區、郊外活動機率增加，容易遭恙蟎叮咬而罹患恙蟲病。依據疾管署監測資料顯示，今年截...

少了牠衝擊農業 台大找解方：無蜂王蜂箱也能瓜果授粉

全球暖化造成區域氣候變異加劇，農作物因氣候變異導致其適栽區域顯著改變，且開花與授粉期亦受影響。台灣大學昆蟲系教授楊恩誠研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦