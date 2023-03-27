掃墓小心這種蟲！被咬恐高燒、頭痛 死亡率可達60%

清明連假將至，民眾掃墓祭祖或外出踏青至山區、郊外活動機率增加，容易遭恙蟎叮咬而罹患恙蟲病。依據疾管署監測資料顯示，今年截至3月20日全國累積確診16例，雖桃園市目前尚無確定病例，桃園市衛生局提醒，民眾若前往郊外掃墓或山區從事戶外活動有接觸到草叢，務必做好個人防護，避免遭恙蟲叮咬。

衛生局表示，台灣全年皆有恙蟲病例發生，通報數自每年4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，以花東及離島地區感染者最多，去年全國確診280例。

衛生局表示，恙蟲病是遭帶有立克次體的恙蟎叮咬，恙蟎體積極小，肉眼不易發現，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附經過的人類或動物身上，遭恙蟎叮咬後，潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚還會出現紅色斑狀丘疹，叮咬處出現焦痂，如果未適當治療，死亡率高達60%。

衛生局提醒，民眾清明祭祖掃墓或從事踏青、露營等戶外活動會有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。

返家後則應盡快沐浴更衣，避免恙蟎附著叮咬，如有疑似症狀，應盡速就醫並告知醫師相關活動史，有無出入郊區、草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷參考。