少了牠衝擊農業 台大找解方：無蜂王蜂箱也能瓜果授粉

全球暖化造成區域氣候變異加劇，農作物因氣候變異導致其適栽區域顯著改變，且開花與授粉期亦受影響。台灣大學昆蟲系教授楊恩誠研究團隊，完成智慧農業創新，以蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，無蜂王蜂箱也可以在溫室內進行瓜果授粉的任務，未來產業化後，將可解決瓜果農長期找不到蜜蜂授粉的困境。

楊恩誠研究團隊指出，蜜蜂的分布與授粉亦受氣候變異衝擊，若作物無法精準授粉，進而導致產量大幅減少，品質亦同時受到影響，蜜蜂也因蜜源消失數量驟降。國外研究發現過去30年來，地球上昆蟲的數量與種類正快速減少中，授粉昆蟲的大量消失嚴重影響農業生產，然而未來若以人工取代蜜蜂授粉取代，所需成本將引起農產品價格飆升。

昆蟲系教授楊恩誠與助理教授曾惠芸帶領研究團隊深入調查研究區域蜂群的數量、分布及開花植物間的關係。研究成果指出，蜂群在極端氣候最劣情境下，原適居於中高海拔山區的授粉蜂，其因氣溫上升逐漸往高海拔遷移。

此項發現與團隊成員農藝系教授盧虎生、王淑珍與園藝系教授李國譚於研究荔枝、龍眼的適栽區改變的結果相同，顯示氣候變遷顯著影響農業作物栽培與生態系統的授粉服務。因此，為解決田間栽培所面臨上述的問題，設施栽培逐漸成為農民選擇的栽作方式。

基於上述計畫的研究成果，楊恩誠團隊藉由「台灣大學高等教育深耕計畫－核心研究群計畫」的經費，改良過去傳統溫室內授粉的方法，一次解決傳統蜂箱蜜蜂數量過多，以及農戶常因開蜂箱餵食蜜蜂而易受攻擊的問題。

楊恩誠團隊利用費洛蒙讓蜂箱內僅需存有一片巢脾，取代蜂巢內的蜂王，並將此無蜂王蜂箱應用於溫室內進行授粉的任務。

研究發現，直接使用含工蜂的巢脾加上費洛蒙，即可在溫室內穩定蜂群並進行授粉。進一步在栽種2分地的洋香瓜溫室內，測試無蜂王授粉蜂箱的效果，發現所需的蜜蜂數量不需多，即可完成授粉工作。另也測試使用單一個費洛蒙，具長達3個月且還有穩定蜂群的功能。