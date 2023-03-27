流鼻血別用衛生紙塞！醫科學會警告：傷口恐越弄越大

許多人或多或少都有「流鼻血」的經驗，也有人一旦發現鼻子開始出血，就會下意識地使用衛生紙塞住，以免血液繼續流失。然而日本媒體近來報導，其實流鼻血的時候，有其他方式可以防止血液繼續流，反而不該使用衛生紙塞住。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科學會」近來在官方youtube上分享，流鼻血的時候，首先得低頭、用手指捏住鼻翼，但要注意別摸到上方鼻骨的部分。然後另外準備容器接住鼻血，如果不慎有血流到喉嚨裡頭，也必須吐出來。

流鼻血時應頭朝下、捏住鼻翼。圖擷自youtube

學會分析，血液中可能含有塊狀物質，如果吞下的話，有造成窒息的風險。如果流鼻血時無法坐下，躺下也是一個方法，但也必須注意別吞下血液。持續維持姿勢，押著鼻翼5到10分鐘，就大致能解決流鼻血的問題。

至於衛生紙塞住鼻子的作法，學會指出，由於衛生紙太硬的關係，塞進鼻子裡恐讓傷口變得更大，因此不推薦這個作法。如果真的想找東西塞住，可以考慮柔軟的脫脂棉花。而如果用上述建議的方法，卻仍有持續出血的症狀，則最好就醫察看原因。